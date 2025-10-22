TOP 5 máy rửa xe hơi nước nóng mini: Giá rẻ, Hiện đại, Bền bỉ

Máy rửa xe hơi nước nóng mini là dòng máy được thiết kế chuyên dụng để làm sạch xe bằng công nghệ đặc biệt. Máy sử dụng hơi nước nóng ở nhiệt độ cao từ 30-180 độ C, đồng thời khả năng phun xịt dưới áp lực lớn, đánh bay các vết bẩn cứng đầu bám trên xe cộ. Bạn có thể tham khảo 5 sản phẩm nổi bật mà chúng tôi đã tổng hợp trong bài viết sau đây.

Máy rửa xe hơi nước nóng mini Kumisai KMS1509

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 3 kW

Điện áp: 220V - 50Hz

Lưu lượng nước: 12 Lít/phút

Áp lực làm việc: 150 Bar

Loại dầu sử dụng: Diesel

Kích thước tổng: 1150 x 840 x 850mm

Kumisai KMS1509

Máy rửa xe nước nóng Kumisai KMS1509 trang bị motor công suất 3 KW mang lại hiệu suất làm sạch cao. Máy áp dụng quy trình sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, với khả năng xịt rửa cao áp hiện đại có 2 chế độ nước nóng và nước lạnh.

Ở chế độ nước nóng, máy tạo ra hơi nước nóng ở nhiệt độ cao giúp làm mềm các vết bẩn, dầu mỡ để chúng tan nhanh hơn mang đến hiệu quả làm sạch vượt trội. Điều đặc biệt, model này vận hành bằng nhiên liệu dầu Diesel chuyên dụng, dễ mua và tiết kiệm chi phí vận hành.

Máy rửa xe hơi nước nóng mini V-JET Steammer 24E

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 24 kW

Công suất nồi hơi: 30.9 Kg/h

Áp lực hơi nước nóng: 5 - 7 Bar

Nhiệt độ nồi hơi: 185°C

Nhiệt độ nước ra: Max 135°C

Kích thước tổng: 410 x 680 x 970mm

V-JET Steammer 24E

V-JET Steammer 24E là thiết bị máy rửa xe có công suất lên đến 24 KW. Máy có thể tạo ra nguồn nước nóng đạt tới 135°C với áp lực lớn. Hơi nước ở nhiệt độ cao sẽ loại bỏ hoàn toàn các vết bẩn trên xe máy, ô tô hay các khu vực bề mặt sàn cần phải xịt rửa.

Sử dụng máy rửa xe hơi nước nóng V-JET Steammer 24E không chỉ giúp loại bỏ vết bẩn mà còn giúp diệt khuẩn và các tác nhân gây hại cực kỳ hiệu quả. Vì vậy, thiết bị không những được ứng dụng để xịt rửa phương tiện mà còn được sử dụng để làm sạch nhà cửa, kho bãi, đảm bảo vệ sinh an toàn không gian sống và làm việc.

Máy rửa xe hơi nước nóng mini Optima Steamer XD

Thông số kỹ thuật:

Áp lực làm việc: 8.5bar/123psi (Max. 9.5bar/138 psi)

Nhiệt độ hơi nước đầu ra: ~ 135°C

Nhiệt độ đốt nồi hơi: 174°C - 180°C

Thời gian đốt: 2 ~ 3 phút

Công suất tiêu thụ: 300W

Điện áp: 220V/50Hz

Dung tích thùng nước: 36 lít

Mức độ tiêu thụ nước: 300-1200cc/min

Phụ kiện: 02 dây hơi 10m, 02 súng

Trọng lượng tịnh 93.5 kg

Kích thước: 995 x 660 x 887mm

Optima Steamer XD

Optima Steamer XD không còn là sản phẩm xa lạ với các gara chăm sóc xe máy, ô tô chuyên nghiệp hiện nay. Nồi hơi của máy luôn được duy trì ở mức nhiệt độ đốt 174°C đến 180°C, nhờ đó quá trình làm nóng nước diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Chỉ khoảng 2 đến 3 phút để làm nóng nước là bạn có thể tiến hành xịt rửa.

Bên cạnh đó, bộ phụ kiện đi kèm theo máy bao gồm 02 súng, 02 dây hơi 10m có thể cùng kết nối và làm việc đồng thời. Vì vậy, 2 người có thể cùng sử dụng sản phẩm cùng lúc giúp tăng gấp đôi năng suất làm việc và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Máy rửa xe hơi nước nóng mini Kumisai KMS28

Thông số kỹ thuật:

Điện áp: 220V - 50Hz

Lưu lượng nước: 36 lít/phút

Nhiệt độ hơi nước phun ra: 180°C

Nhiên liệu tiêu thụ: 1 Kg/giờ

Dây dẫn cao áp: 10m

Kumisai KMS28

Kumisai KMS28 là dòng máy xịt rửa xe nổi bật với mức nhiệt độ làm nóng nước có thể lên đến 180°C. Đối với mức nhiệt độ này, người dùng có thể ứng dụng linh hoạt máy rửa xe vào rất nhiều mục đích khác nhau như rửa xe, vệ sinh, khử khuẩn chuồng trại gia súc,...

Máy sử dụng loại dây dẫn cao áp làm từ chất liệu cao cấp. Dây có thể chịu được mức nhiệt độ cao của nước, cực kỳ bền bỉ và an toàn. Chiều dài của dây là 10 mét giúp người dùng thoải mái sử dụng trong không gian diện tích rộng.

Máy rửa xe hơi nước nóng mini Karcher HDS 6/14 C

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 3.6 KW

Nguồn điện: 230V / 50Hz

Lưu lượng: 240 – 560 lít/giờ

Áp lực vận hành: 30 – 140 bar

Nhiệt độ tối đa (nhiệt độ nạp 12°C):30°C – 80°C

Mức tiêu thụ dầu đun: 3.5 KW

Chiều dài dây điện: 5m

Bình nhiên liệu: 15L

Trọng lượng: 93kg

Kích thước: 1060 x 650 x 920mm

Karcher HDS 6/14 C

Karcher HDS 6/14 C là dòng máy rửa xe có xuất xứ từ Đức. Sản phẩm được đánh giá cao nhờ khả năng tiết kiệm điện năng nhưng vẫn đạt hiệu suất làm việc cao. Với công suất 3.6 KW, máy tạo ra áp lực phun từ 30 đến 140 bar, áp lực này có thể điều chỉnh linh hoạt tùy theo mức độ bám bẩn.

Máy sở hữu hệ thống 2 bánh xe chắc chắn, làm từ chất liệu cao cấp có độ ma sát tốt. Nhờ đó người dùng có thể di chuyển máy đến các vị trí cần làm sạch một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng mà không tốn nhiều sức lực.

Theo đánh giá chung, máy rửa xe hơi nước nóng mini là dòng sản phẩm mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho công việc vệ sinh của người sử dụng. Đầu tư một nhưng ứng dụng được trong rất nhiều công việc giúp tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể. Đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc cho các xưởng sửa chữa chuyên nghiệp và các hộ gia đình thường xuyên vệ sinh xe cộ hay kho bãi.