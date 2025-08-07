Trà Bát Tiên Long Cốc - đặc sản hương trà Đất Tổ

Miền Đất Tổ Vua Hùng, nơi cội nguồn dân tộc Việt Nam có rất nhiều đặc sản như: Thịt chua, củ mài, củ sắn, măng, rau sắn, quả cọ, quả trám... và không thể không nói tới chè Bát Tiên Long Cốc, một loại chè nổi tiếng được trồng ở xã Long Cốc.

Chè Bát Tiên là giống chè được nhập từ Đài Loan lai tạo với giống trà địa phương để cây chè dễ thích nghi với khí hậu nước ta. Sau khi được trồng thử nghiệm và nhân rộng ra các vùng trà ở Phú Thọ, nhờ các yếu tố thổ nhưỡng, khí hậu, cây sinh trưởng, phát triển tốt và có vị đặc trưng riêng mà không nơi nào có được.

Chè là cây thế mạnh ở xã Long Cốc.

Cây chè Bát Tiên Long Cốc thuộc dạng thân trung bình, tác đứng, mật độ cành thưa. Lá màu xanh nhạt có răng cưa rõ, chiều dài trung bình, chóp lá hơi nhọn, trà khô cánh trà nhỏ và xoăn, nhiều lông trắng. Búp chè khi còn non có màu phớt tím, có ít tuyết. Cây chè 4 - 5 tuổi tán rộng trung bình khoảng hơn 1m. Chè Bát Tiên có cọng trà nhỏ và chắc hơn các loại trà khác, cánh trà cũng có mao trắng ở phần tôm nhưng mật độ không nhiều như chè Shan Tuyết.

Nước trà xanh, hương thơm, cả ba vị đắng chát ngọt đều có đủ và hòa quyện đều với nhau một cách vừa phải nên dễ uống hơn các giống trà truyền thống khác. Ngoài ra, chè Bát Tiên còn có đặc tính là pha được nhiều nước (khoảng từ 3 - 4 nước). Với vị thanh mát, hương thơm, chát nhẹ, uống vào ngọt ở hậu vị, có tác dụng như làm đồ uống giải khát nên chè Bát Tiên được nhiều người yêu thích.

Trước kia, chè Bát Tiên được người dân hái thủ công bằng tay, sao bằng chảo gang nên năng suất và chất lượng không cao. Bởi một người bình thường nếu hái chè bằng tay thì một ngày chỉ hái được khoảng 2 - 3kg chè tươi, sau khi sao chỉ được khoảng 5 lạng chè khô. Không chỉ vậy, việc sao bằng chảo thường dễ bị ám khói, mất vị thơm của chè. Nhiều chảo gang để lâu bị ô xi hoá nếu không được thay thế kịp thời sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của chè thành phẩm.

Ngày nay, chè Bát Tiên Long Cốc được sản xuất theo dây chuyền tiên tiến kết hợp với phương pháp truyền thống đã tạo ra một sản phẩm hoàn hảo cả về chất lượng và mẫu mã nên ngày càng được khách hàng gần xa ưa chuộng.

HTX Sản xuất chè an toàn Long Cốc có 4 sản phẩm đạt OCOP, trong đó Chè Bát Tiên hảo hạng Long Cốc và Chè đinh Bát Tiên đều đạt OCOP 4 sao.

Bà Phạm Thị Hạnh - Giám đốc HTX Sản xuất chè an toàn Long Cốc cho biết: HTX hiện có 15 thành viên, trồng 16ha chè theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có 7ha chè Bát Tiên, còn lại là các giống chè như San Tuyết, Hương Bắc Sơn, Phúc Vân Tiên và Kim Tuyên. Để nâng cao chất lượng các sản phẩm chè của HTX nói chung và chè Bát Tiên nói riêng, ngoài việc trồng và chăm sóc cây chè theo tiêu chuẩn VietGAP, HTX còn đặc biệt chú ý đến quy trình sản xuất, chế biến chè đến khi thành phẩm. Cụ thể, búp chè sau khi hái về sẽ được hong khô cho ráo nước. Tiếp đó, cho vào lồng quay nhiệt độ cao để diệt men rồi cho vào máy vò để định hình cánh chè và giảm độ chát cho chè. Chè sau khi vò được cho vào sao khô lần 1. Khi đạt đến độ khô nhất định thì cho ra sàng sẩy để loại bỏ cám chè rồi mới cho sao khô lần 2 để chè lên hương. Yêu cầu khi sao cần đặc biệt chú ý giữ lửa nhỏ, sao đều tay để chè ngon và không bị cháy...

Chính nhờ vậy, các sản phẩm chè của HTX Sản xuất chè an toàn Long Cốc luôn được khách hàng đánh giá cao. Hiện nay, HTX có 4 sản phẩm được xếp hạng OCOP, trong đó có 3 sản phẩm được xếp hạng 4 sao là: Chè Bát Tiên hảo hạng Long Cốc, Chè đinh Bát Tiên và Chè đinh đặc sản. Trong 6 tháng đầu năm nay, HTX đã sản xuất được trên 4 tấn chè, doanh thu đạt trên 800 triệu đồng.

Có thể thấy, cây chè ở Long Cốc sau khi được hấp thụ từ những tinh hoa của đất trời đã ngày càng xanh tốt, trở thành cây trồng gắn bó và mang lại giá trị kinh tế cho người dân địa phương. Trong đó, giống chè Bát Tiên đã trở thành thương hiệu nổi tiếng được nhiều người biết đến.

Những đồi chè Long Cốc được trồng san sát như bát úp tạo nên cảnh sắc thiên nhiên đẹp mắt.

Đến Long Cốc, du khách không chỉ được thưởng thức hương vị trà thơm ngon đặc trưng mà còn được thư giãn trước phong cảnh khoáng đạt rất đỗi thanh bình của những đồi chè xanh mướt trải dài. Cùng ngắm bình minh, hoàng hôn trên những đồi chè, chụp lại những bức hình lưu niệm, tận hưởng cảm giác được hoà mình với thiên nhiên cũng là những trải nghiệm rất thú vị khi đến nơi đây. Vì vậy, nếu có dịp ghé thăm Đất Tổ, hãy đừng quên đến Long Cốc để trải nghiệm không gian thoáng mát, không khí trong lành và cùng nhau thưởng thức hương vị thơm ngon của Chè Bát Tiên Long Cốc!

Vĩnh Hà