Trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại, định hướng tương lai phát triển của đất nước. Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi vào dự thảo các văn kiện là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện bản chất dân chủ và sức mạnh đoàn kết của Đảng. Tại Phú Thọ, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang được thể hiện rõ nét qua từng ý kiến đóng góp sâu sắc, thực tiễn, với khát vọng chung tay cùng Đảng kiến tạo tương lai đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tại Phú Thọ đều diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn và mang tính xây dựng cao. Hầu hết các đại biểu, từ các nhà quản lý, nhà khoa học đến lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đều bày tỏ sự đồng tình và thống nhất cao với nội dung các dự thảo.

Các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đánh giá cao việc dự thảo lần này tích hợp nội dung từ 3 văn kiện chính (chính trị, kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng) và có chương trình hành động cụ thể, cho thấy một quyết tâm lớn trong việc khắc phục hạn chế trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các điểm mới mang tính đột phá được các đại biểu tâm đắc, phân tích sâu, như việc coi kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất” và các đột phá chiến lược về thể chế, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phường Hòa Bình triển khai nhiều hình thức tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bên cạnh đó, trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng, nhiều ý kiến cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, làm rõ thêm một số chi tiết. Một số đại biểu cho rằng Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh và cụ thể hóa hơn nữa các giải pháp nhằm khắc phục triệt để những yếu kém, tồn tại đã được chỉ ra.

Vấn đề kết nối văn hóa với kinh tế cũng được quan tâm đặc biệt, với đề xuất bổ sung nội dung cụ thể hóa các giải pháp để phát triển sản phẩm văn hóa, thị trường văn hóa, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc. Đồng thời, trước yêu cầu thực tiễn, việc “bổ sung và nhấn mạnh giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất các chủ trương mới” được xem là hết sức cần thiết.

Nhiều ý kiến tâm huyết từ các xã, phường, đặc biệt là các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và đề xuất những chủ trương, quyết sách tạo sự phát triển bền vững từ thực tế.

Từ vùng lòng hồ sông Đà, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Chủ tịch UBND xã Thung Nai, bày tỏ nhất trí cao với những thành tựu to lớn của đất nước sau 40 năm đổi mới. Tuy nhiên cũng thẳng thắn đề nghị “bổ sung đánh giá sâu hơn về nguyên nhân chủ quan của những hạn chế”, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm sát thực hơn.

Đồng thời đề nghị văn kiện cần “làm rõ hơn định hướng phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Đây không phải là một đề xuất chung chung, mà được cụ thể hóa bằng các kiến nghị về “chính sách đặc thù hỗ” trợ phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, du lịch cộng đồng và chuyển đổi sinh kế.

Cùng chia sẻ trăn trở về sự phát triển của vùng miền núi, đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn đã có những đóng góp rất sâu sắc, cho rằng báo cáo cần “nhấn mạnh hơn tính kế thừa và sáng tạo trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam”. Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn đề nghị Đảng cần “tiếp tục phát triển lý luận mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng xã hội số và con người số.

Từ thực tiễn của Vân Sơn - một xã miền núi mới sáp nhập, địa bàn rộng, điểm xuất phát thấp, trên 90% xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Tư đề nghị Tiểu ban Văn kiện “làm rõ hơn các chủ trương, giải pháp phát triển vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, và coi đây là “một trọng tâm chiến lược giai đoạn 2026 - 2031”. Mục tiêu là để “thu hẹp hiệu quả khoảng cách phát triển, ngăn ngừa nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế - xã hội và công nghệ so với các vùng miền khác”.

Trong các nội dung được góp ý, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Các đại biểu cho rằng, đây là yếu tố “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nghị quyết. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình cao với quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Song song với đó, một vấn đề cấp bách được đặt ra là phải “bổ sung và nhấn mạnh cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tránh hình sự hóa quan hệ kinh tế”. Đồng thời, cũng cần “có cơ chế sàng lọc, thay thế cán bộ trì trệ”, tạo động lực cho bộ máy vận hành hiệu quả.

Đối với Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng, đồng chí Hoàng Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Kỳ Sơn đánh giá cao việc dự thảo tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tư tưởng. Từ đó, đề xuất “tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp học tập lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn, tạo sự hấp dẫn, thiết thực”.

Trên cơ sở đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Đảng theo hướng “tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng và thiết lập cơ chế phản biện nội bộ hiệu quả trong Đảng”. Đây là những đề xuất quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Có thể thấy, mỗi ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đều xuất phát từ tâm huyết, trách nhiệm với vận mệnh của Đảng, của dân tộc. Từ những vấn đề chiến lược vĩ mô như phát triển lý luận, mô hình tăng trưởng, đến những vấn đề cụ thể của cơ sở như chính sách cho vùng hồ, cơ chế cho xã mới sáp nhập, hay phương pháp học tập lý luận chính trị..., tất cả đều thể hiện quan điểm chung là xây dựng đường lối đúng đắn, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Sự tham gia tích cực, trí tuệ và thẳng thắn này không chỉ góp phần làm sâu sắc, phong phú thêm nội dung dự thảo văn kiện, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Dân, là sự củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng vững chắc nhất để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, đưa đất nước phát triển vững vàng trong kỷ nguyên mới.

Lê Chung