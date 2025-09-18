Trái ngọt từ vùng đất giữa

Giữa vùng đất Trung du Phú Thọ, nơi dòng sông Lô uốn lượn ôm ấp những triền đồi xanh mướt, xã Dân Chủ được người dân quanh vùng biết đến như “thủ phủ” của giống hồng Gia Thanh không hạt nổi tiếng. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, trái hồng Gia Thanh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hoá bền vững tại địa phương.

Gia đình bà Hán Thị Thanh Bình ở khu 1 trồng 120 gốc hồng không hạt, mang lại thu nhập ổn định, vươn lên trở thành hộ khá giả.

Trước khi sáp nhập các xã Gia Thanh, Bảo Thanh, Trị Quận, Hạ Giáp thành xã Dân Chủ nay, xã Gia Thanh cũ là vùng đất có địa hình không bằng phẳng, nhiều đồi nhấp nhô, tiếp nối nhau như hình bát úp. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những cánh rừng nơi đây đã che chở cho cán bộ, bộ đội, các cơ quan, kho tàng của Nhà nước về đóng tại địa phương. Cách mạng tháng Tám thành công, Nhân dân trong xã đã chấm dứt cuộc đời nô lệ, tự mình đứng lên làm chủ vận mệnh... Từ khí thế chiến thắng của cuộc Cách mạng tháng Tám đã thôi thúc Nhân dân trong xã vững vàng, kiên trung bước qua các cuộc chiến tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Còn đó những ngọn đồi bát úp nhấp nhô năm nào là rừng rậm che chở cán bộ cách mạng, nay đã được thay thế bằng vườn hồng, bưởi, cây ăn quả trĩu cành và trang trại chăn nuôi quy mô lớn, mang lại giá trị kinh tế cao, trong đó việc mở rộng diện tích trồng hồng không hạt đã khẳng định hướng đi đúng đắn của chính quyền địa phương. Hồng Gia Thanh không hạt có hình thoi cao thành chứ không tròn, tai vểnh, khi chín quả có màu vàng nhạt, ăn vị giòn, ngọt. Hồng ngâm còn chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe, là món quà hấp dẫn cho những người con xa quê và du khách thập phương ghé thăm Phú Thọ.

Theo số liệu thống kê từ UBND xã, hiện nay, diện tích trồng hồng trên địa bàn mở rộng lên gần 200ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 98ha với với sản lượng trung bình hàng năm ước đạt 15 tấn/ha. Doanh thu từ cây hồng đặc sản mang lại khoảng 450 triệu đồng/ha. Giống không hạt này cho giá trị kinh tế cao hơn 30 - 40% so với các giống hồng truyền thống. Việc áp dụng kỹ thuật canh tác hiện đại, như tưới tiêu tự động và sử dụng phân bón hữu cơ đã giúp giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng quả, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân trong xã.

Một trong những hộ tiên phong trồng hồng không hạt với diện tích lớn trên địa bàn xã phải kể đến gia đình bà Hán Thị Thanh Bình ở khu 1. Bà Bình chia sẻ: “Trước nhu cầu lớn của thị trường về quả hồng đặc sản biểu tượng của Tết Trung thu, gia đình tôi đã quyết định chặt bỏ vườn cây tạp, không có giá trị chuyển sang trồng hồng. Sau 4-5 năm bắt đầu thu bán lứa đầu tiên, cho thu nhập khá cao so với các loại cây trồng khác. Thấy thế, nhiều hộ trong xã học tập, cải tạo vườn, chuyển đổi một số diện tích sang trồng hồng - giống cây ăn quả lâu năm, nâng cao thu nhập và mang lại giá trị bền vững như của để dành cho con cháu mai sau”. Được biết, từ 120 gốc hồng cho quả, trung bình mỗi năm, gia đình bà Bình thu hoạch khoảng 10 tấn quả, doanh thu khoảng 400 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ hồng năm nay do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều khiến sản lượng hồng không hạt của gia đình bà Bình nói riêng, hàng trăm hộ trong xã nói chung giảm tương đối, ước tính đạt 500-600 tấn quả. Dù vậy, chất lượng và mẫu mã không ảnh hưởng. Giá hồng vào vụ năm nay vẫn ở mức khá cao, từ 50.000-60.000 đồng/kg và sẽ còn tăng cao hơn trong thời gian tới.

Với giá trị mà giống quả đặc sản mang lại, từ tháng 9/2022, hồng không hạt Gia Thanh của HTX Dịch vụ nông nghiệp Gia Thanh đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh, được người tiêu dùng ưa chuộng. Qua đó, khẳng định hướng đi đúng đắn từ chủ trương chuyển đổi diện tích trồng cây lâm nghiệp và vườn tạp kém hiệu quả sang trồng hồng đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Gia Thanh là thứ quà quê mang hương vị mỗi độ Thu về.

Đồng chí Phạm Quang Đăng - Phó Chủ tịch UBND xã Dân Chủ cho biết: "Nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, như tập huấn kỹ thuật trồng trọt, cung cấp giống cây chất lượng cao và kết nối với các doanh nghiệp thu mua đã được triển khai đến từng hộ trồng hồng, góp phần nâng cao thu nhập. Xác định cây hồng không hạt Gia Thanh là cây trồng chính, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, chính quyền xã đã có định hướng mở rộng diện tích trồng với những giải pháp cụ thể như: Tập trung chăm sóc vườn hồng hiện có; quan tâm chăm sóc những cây đã cho quả ổn định, khuyến cáo người dân tỉa cành, tạo tán, có chế độ phân bón, nước tưới hợp lý để bù đắp lại dinh dưỡng nuôi quả vụ trước. Đồng thời, tiếp tục vận động, khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng mới. Trước những thách thức như biến đổi khí hậu và sâu bệnh, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ bà con áp dụng công nghệ cao trong chăm sóc và thu hoạch, mang lại giá trị bền vững cho giống cây đặc sản địa phương".

Với hiệu quả kinh tế mang lại từ trái hồng không hạt đã chứng minh với sự kiên trì và hỗ trợ đúng đắn, sản xuất nông nghiệp có thể trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững cho vùng đất giữa. Trái ngọt hồng Gia Thanh sẽ tiếp tục lan tỏa, mang lại cuộc sống no ấm hơn cho người dân vùng quê Trung du này.

Hồng Nhung