Trạm Công dân số được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ

Trạm Công dân số vừa được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ, ghi nhận những nỗ lực của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 8 Trạm Công dân số. (Ảnh: H. Khánh)

Trạm Công dân số là sáng kiến của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an chủ trì triển khai, cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, mô hình giúp tăng cường sự tương tác, hỗ trợ giữa cơ quan chức năng, lực lượng công an với người dân ngay từ cơ sở, tạo nền tảng quan trọng xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân.

Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng PC06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: H. Khánh)

Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng PC06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc ra mắt và nhân rộng Trạm Công nhân số với rất nhiều tiện ích là kết quả của sự chuyển mình từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính. Trạm cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích để sử dụng miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư, hỗ trợ người dân, không phân biệt và hạn chế đối tượng sử dụng. Đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân.

Vào tháng 7 vừa qua, Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến Cải cách hành chính cấp Bộ thuộc Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên Hội đồng nhận định, mô hình Trạm Công dân số có nhiều ưu điểm nổi bật như: phục vụ người dân ngày đêm, giảm thời gian, chi phí và khoảng cách thực hiện thủ tục hành chính, tích hợp nhiều tiện ích trong một thiết bị, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân, góp phần giảm tải cho cơ quan hành chính, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư. Mô hình linh hoạt, dễ triển khai, có tính thực tiễn cao, có khả năng nhân rộng và triển khai theo hình thức xã hội hóa.

Do đó, Trạm Công dân số được đánh giá là giải pháp có tính đổi mới, tính thực tiễn và hiệu quả cao trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Việc triển khai bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới.

Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), Trạm Công dân số mang đến nhiều tiện ích phục vụ đời sống. Sáu nhóm tính năng thiết yếu bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính-ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, các dịch vụ có thể thực hiện tại trạm một cách nhanh chóng, an toàn, bảo mật và không phải di chuyển xa.

Đáng chú ý, ở nhóm hành chính công, hiện hệ thống cung cấp 201 thủ tục, trong đó tập trung vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống như: đăng ký cư trú, cấp định danh điện tử, căn cước và một số thủ tục liên quan hộ tịch... Trong khi đó, y tế số góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân theo hướng thiết thực và dễ tiếp cận. Trạm tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn và quy trình được thiết kế đơn giản, người dân dễ dàng kiểm tra miễn phí các chỉ số sức khỏe quan trọng như: chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ oxy trong máu (SpO2), huyết áp, nhịp mạch, tỷ lệ mỡ, nước và năng lượng cơ thể. Bên cạnh đó, người dùng có thể đặt lịch tiêm chủng, tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia, trải nghiệm dược phẩm số, được giao thuốc miễn phí và nhanh chóng...

Người dân sử dụng tiện ích y tế thông minh phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày. (Ảnh: H. Khánh)

Dưới sự chủ trì của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về dữ liệu.

Đại diện Long Châu, đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành đưa sáng kiến của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào đời sống, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công-tư tại cơ sở, mang tiện ích số đến “gần dân, sát dân” hơn. Đây cũng là nỗ lực trong mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến và an toàn cho mọi người, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 8 Trạm Công dân số. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này trên địa bàn thành phố và một số địa phương trên cả nước.

Theo nhandan.vn