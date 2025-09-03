Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh không có VAR, trọng tài “lạ mặt” cầm còi

Trọng tài “lạ mặt” điều khiển trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh tại lượt đấu đầu tiên bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Mammedov Resul (Turkmenistan) sẽ là người cầm còi chính trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bangladesh ở lượt trận mở màn bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026.

Trọng tài Mammedov Resul sẽ cầm còi trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh. (Ảnh: Turkmenpotal)

Ông Resul, 33 tuổi, là trọng tài FIFA và đã nhiều lần tham gia điều hành các trận đấu tại đấu trường châu lục như AFC Champions League. Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên góp mặt trong các khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ do FIFA và AFC tổ chức.

Theo thông tin từ FIFA, Mammedov Resul hiện được đánh giá là một trong 4 trọng tài hàng đầu của Turkmenistan, bên cạnh các đồng nghiệp Annamyradov Eziz, Atdyyev Berdimammet và Goshanov Arslan.

Đáng chú ý, trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh, cũng như toàn bộ loạt trận tại vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ không sử dụng công nghệ VAR. Vì vậy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng ông Resul và tổ trọng tài sẽ điều hành công tâm, góp phần giúp trận đấu diễn ra suôn sẻ và công bằng.

Theo lịch, trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (3/9) trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Nguồn vov.vn