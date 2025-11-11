Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sáng 11/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Bình Xuyên (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) tổ chức buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ tại Trường Tiểu học Hương Sơn, xã Bình Xuyên.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, các thầy, cô giáo và học sinh được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, các biện pháp phòng cháy tại nơi làm việc và gia đình. Học sinh còn được thực hành kỹ năng thoát nạn trong đám cháy và cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được trang bị nhiều kỹ năng, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy

Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm này góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác phòng cháy, chữa cháy; giúp mọi người nắm vững kỹ năng, sử dụng thành thạo phương tiện, chủ động ứng phó, xử lý kịp thời khi có sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản tại nơi làm việc, học tập cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lê Minh