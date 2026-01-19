Trao 58 giải tại các cuộc thi báo chí chuyên đề năm 2025

Sáng 19/1, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức trao giải cho 2 cuộc thi báo chí chuyên đề năm 2025 viết về văn hóa, du lịch và xây dựng nông thôn mới; đồng thời phát động cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”.

Dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo, tạp chí trung ương trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức trao giải A cuộc thi “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ban tổ chức trao giải A cuộc thi "Văn hóa, Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc” cho các tác giả.

Sau một năm phát động, 2 cuộc thi: “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Văn hóa, Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc” nhận được trên 150 tác phẩm dự thi. Hội đồng Giám khảo 2 cuộc thi đã lựa chọn 58 tác phẩm xuất sắc của 5 loại hình báo chí để trao giải, trong đó có 10 giải A, 10 giải B, 13 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban tổ chức 2 cuộc thi, hầu hết các tác phẩm đã bám sát chủ đề; tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; những nét đặc sắc của văn hóa, du lịch các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ cũng như tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch của địa phương.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phản ánh, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, kinh nghiệm của các địa phương, đơn vị trong phát huy tiềm năng từ liên kết nông nghiệp - du lịch, mở rộng không gian để nâng tầm vị thế du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; các mô hình, điển hình tiên tiến; tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phát triển văn hóa, du lịch.

Nhiều tác phẩm kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân và đề xuất, hiến kế cho các cấp, ngành trong triển khai. Tiêu biểu là các tác phẩm: “Đổi thay mạch sống nông thôn” của nhóm tác giả Thùy Chung, Phương Liên, Thu Hiền, Trung Đông (Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ); “Thiện Kế phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới” của nhà báo Tuyết Minh (Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ); “Chủ trương đúng - trúng lòng dân” của nhà báo Quang Hải (Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ); “Khơi sức dân trong xây dựng nông thôn mới” của nhóm tác giả Lê Sơn - Lê Mơ (Báo Tuổi trẻ Thủ đô); “Khai mở tiềm năng từ liên kết nông nghiệp - du lịch” của nhóm tác giả Phùng Hải - Thanh Nga (Trung tâm Thông tin - Công báo, UBND tỉnh), “Tam Đảo mê đắm lòng người” của tác giả Khánh Linh (cộng tác viên Báo Vĩnh Phúc cũ)...

Tại lễ trao giải, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” năm 2026 và phát động phong trào thi đua “Người làm báo Phú Thọ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031”, hướng tới Đại hội lần thứ XII Hội Nhà báo Việt Nam.

Tác phẩm tham gia Cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” năm 2026 là các tác phẩm đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép xuất bản; trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy.

Thời gian đăng tải, phát sóng tác phẩm tham gia cuộc thi từ ngày 1/1 đến hết ngày 5/5/2026. Ban tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 15/5/2026 (theo dấu bưu điện).

Thuý Hường