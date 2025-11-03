Trao 84 suất học bổng “Chắp cánh ước mơ” cho học sinh nghèo vượt khó

{title}
Thấm nhuần tinh thần nhân văn sâu sắc trong chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác an sinh xã hội, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ luôn phát huy vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn vay, tiết kiệm, TYM còn đặc biệt chú trọng đến các hoạt động xã hội, nhân đạo, hướng tới cộng đồng.
Lãnh đạo TYM - Chi nhánh Việt Trì cùng Hội LHPN phường Vân Phú trao tặng học bổng cho em Nguyễn Thị Hồng Mai – Khu 5, phường Vân Phú
Năm 2025, Chi nhánh TYM Việt Trì đã trao 84 suất học bổng “TYM – Chắp cánh ước mơ” cho con khách hàng có thành tích học tập xuất sắc, hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 29 triệu đồng.
Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần tiếp sức cho thế hệ trẻ trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp.
Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 300 học sinh là con của khách hàng nghèo được TYM hỗ trợ thông qua chương trình học bổng này. Những suất học bổng không chỉ là phần thưởng khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên mà còn thể hiện rõ tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng của TYM – một tổ chức luôn đồng hành cùng phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Anh Thơ
