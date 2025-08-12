Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 12/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc đã trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Phú Thọ nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình trao học bổng.

Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc phát biểu tại chương trình trao học bổng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ tiếp nhận số tiền tài trợ từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Quỹ BTTE tỉnh và nhà tài trợ đã trao 30 suất học bổng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập, trị giá 1. 000.000đ; trao suất học bổng trị giá 1.500.000đ cho 02 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập tốt trong nhiều năm liền (trong đó: 1 trẻ em được tài trợ trong 12 tháng và 1 trẻ em được tài trợ trong 36 tháng) số tiền trên được Quỹ BTTE tỉnh huy động từ nhà tài trợ là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc với tổng số tiền 93.000.000đ (Chín mươi ba triệu đồng chẵn).

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc cùng các đại biểu trao 30 suất học bổng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc trao 02 suất học bổng cho 02 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có thành tích học tập tốt trong nhiều năm liền.

Những suất học bổng của Quỹ BTTE tỉnh, các nhà tài trợ trước thềm năm học mới là nguồn động viên ý nghĩa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Thọ giúp các em có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập.

Dương Chung