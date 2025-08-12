Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 12/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc đã trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Phú Thọ nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026.

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình trao học bổng.

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc phát biểu tại chương trình trao học bổng.

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ tiếp nhận số tiền tài trợ từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Quỹ BTTE tỉnh và nhà tài trợ đã trao 30 suất học bổng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập, trị giá 1. 000.000đ; trao suất học bổng trị giá 1.500.000đ cho 02 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập tốt trong nhiều năm liền (trong đó: 1 trẻ em được tài trợ trong 12 tháng và 1 trẻ em được tài trợ trong 36 tháng) số tiền trên được Quỹ BTTE tỉnh huy động từ nhà tài trợ là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc với tổng số tiền 93.000.000đ (Chín mươi ba triệu đồng chẵn).

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc cùng các đại biểu trao 30 suất học bổng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập.

Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc trao 02 suất học bổng cho 02 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có thành tích học tập tốt trong nhiều năm liền.

Những suất học bổng của Quỹ BTTE tỉnh, các nhà tài trợ trước thềm năm học mới là nguồn động viên ý nghĩa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Thọ giúp các em có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập.

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Trao học bổng Vĩnh Phúc Ngân hàng tmcp Quỹ bảo trợ trẻ em Việt nam học sinh có hoàn cảnh khó khăn Nhà tài trợ Khai giảng Học tập
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ có 2 khu du lịch cấp quốc gia

Phú Thọ có 2 khu du lịch cấp quốc gia
2025-08-13 09:13:00

baophutho.vn Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có 2 Khu du lịch (KDL) quốc gia, gồm: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và KDL Tam Đảo. Trên...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long