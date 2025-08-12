Trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

{title}
{publish}
{head}
Sáng 12/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc đã trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Phú Thọ nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình trao học bổng.
Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc phát biểu tại chương trình trao học bổng.
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ tiếp nhận số tiền tài trợ từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc.
Quỹ BTTE tỉnh và nhà tài trợ đã trao 30 suất học bổng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập, trị giá 1. 000.000đ; trao suất học bổng trị giá 1.500.000đ cho 02 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập tốt trong nhiều năm liền (trong đó: 1 trẻ em được tài trợ trong 12 tháng và 1 trẻ em được tài trợ trong 36 tháng) số tiền trên được Quỹ BTTE tỉnh huy động từ nhà tài trợ là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc với tổng số tiền 93.000.000đ (Chín mươi ba triệu đồng chẵn).
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc cùng các đại biểu trao 30 suất học bổng cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc trao 02 suất học bổng cho 02 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có thành tích học tập tốt trong nhiều năm liền.
Những suất học bổng của Quỹ BTTE tỉnh, các nhà tài trợ trước thềm năm học mới là nguồn động viên ý nghĩa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Thọ giúp các em có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập.
Dương Chung
baophutho.vn Ngày 13/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các đơn vị, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và dự...
baophutho.vn Ngày 13/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 5465/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.
baophutho.vn Ngày 13/8, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các cơ sở y tế khu vực Hòa Bình kiểm tra cơ sở vật...
baophutho.vn Ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm...
baophutho.vn Ngày 13/8, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về công tác triển khai thủ tục đầu...
baophutho.vn Ngày 13/8, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và...
baophutho.vn Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có 2 Khu du lịch (KDL) quốc gia, gồm: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và KDL Tam Đảo. Trên...
baophutho.vn Chiều 11/8, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Giải...
baophutho.vn Ngày 11/8, Bộ Nông nghiệp và môi trường ban hành công điện số 5376 lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào hồi 16h00' ngày...
baophutho.vn Ngày 11/8, Tổ Công tác rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi...
baophutho.vn Sáng 11/8, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị công tác bàn giao chủ đầu tư các dự án trên địa bàn...
baophutho.vn Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn...