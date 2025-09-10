Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương

Với thông điệp “Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ đã triển khai sâu rộng chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này không chỉ góp phần mở rộng độ bao phủ BHYT, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều hoàn cảnh khó khăn được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ tuyên truyền tới người dân về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế.

Tiếp nối hành trình nhân ái, vừa qua, BHXH tỉnh tổ chức trao tặng 110 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hợp Kim. Mỗi tấm thẻ được trao đi là một hành động sẻ chia thiết thực, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm khám, chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng viện phí, đồng thời thắp sáng niềm tin, hy vọng và khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên.

Là một trong những trường hợp được trao tặng thẻ BHYT trong đợt này, chị Quách Thị Nghĩa ở xã Hợp Kim xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi còn nhiều thiếu thốn nên trước đây chưa có điều kiện tham gia BHYT. Khi được nhận tấm thẻ BHYT từ chương trình, tôi thực sự biết ơn. Với tôi, đây không chỉ là tấm thẻ chăm sóc sức khỏe mà còn là điểm tựa để vơi bớt nỗi lo mỗi khi ốm đau, bệnh tật”.

Hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, BHXH tỉnh luôn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHYT. Cùng với chủ động tham mưu các cấp ủy, chính quyền thực hiện giải pháp mở rộng bao phủ BHYT, BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHYT; phối hợp với ngành Y tế tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 3,3 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ đạt 94,3%.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, BHXH tỉnh Phú Thọ luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và triển khai các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện. Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động truyền thống mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được BHXH tỉnh triển khai từ nhiều năm nay. Những tấm thẻ được trao tặng không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, góp phần động viên, khích lệ những hoàn cảnh khó khăn nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHYT cho bản thân và giúp đỡ những người khác cùng tham gia, góp phần tạo sự an tâm, tin tưởng sâu sắc của người dân đối với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; lan toả và truyền tải những giá trị tốt đẹp, nhân văn, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Để triển khai hiệu quả chương trình, hằng năm, BHXH tỉnh đều ban hành kế hoạch, tổ chức phát động, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình. Bên cạnh nguồn kinh phí do công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đóng góp, BHXH tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động và nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp, giúp ngày càng có thêm nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT. Với thông điệp “Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương”, đến nay, BHXH tỉnh đã phối hợp các nhà tài trợ trao tặng hàng nghìn thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, từ đầu năm đến nay đã có 338 tấm thẻ BHYT được trao tặng với tổng giá trị 225 triệu đồng.

Chương trình tặng thẻ BHYT đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ kinh phí, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều hoàn cảnh khó khăn được tham gia chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội và lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách BHYT.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, đưa chương trình tặng thẻ BHYT cho hoàn cảnh khó khăn đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực để cùng chung tay giúp ngày càng nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHYT; phối hợp với các địa phương trong rà soát, lập danh sách, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, đưa chính sách BHYT đi vào cuộc sống.

Thúy Hường