Trao niềm hy vọng

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc ta. Với mong muốn được sẻ chia, tiếp thêm niềm hy vọng, trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân, 8 năm qua, những thành viên CLB Vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Phúc đã bền bỉ trao đi những giọt máu hồng.

CLB tổ chức trao quà định kỳ hàng tháng cho người già neo đơn và các hoàn cảnh khó khăn tại phường Vĩnh Yên.

CLB Vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Phúc tiền thân là CLB Giọt máu hồng Vĩnh Phúc được thành lập ngày 28/8/2018. Thời điểm mới thành lập, CLB có 37 thành viên, sau 8 năm hoạt động đã tăng lên 260 người, số lượng tình nguyện viên có hơn 1.000 người. Thành viên CLB đa dạng lứa tuổi, ngành nghề, công việc và đến từ nhiều địa phương: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội... Ngay từ khi mới thành lập, các thành viên luôn tâm niệm “Niềm hạnh phúc được nhân lên khi những giọt máu nghĩa tình có thể cứu sống những người khác”. Với các thành viên, hiến máu cứu người không chỉ là việc làm ý nghĩa, mà còn là trách nhiệm của người trẻ đối với cộng đồng, xã hội. Trong những năm qua, CLB thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động hiến máu định kỳ. Hiện nay, điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc mỗi tháng 1 lần, thu hút đông đảo người dân tham gia. Chỉ tính riêng tại điểm hiến máu cố định, CLB đã trao đi hàng nghìn đơn vị máu.

Từ trái tim của mình, mỗi người có một cách để hướng đến những hoạt động cao đẹp khác nhau. Có người chọn cách kết nối, làm thiện nguyện, nhiều người lặng lẽ hiến máu, kịp thời cứu người. Giọt máu cho đi có thể cứu người trong các trường hợp khẩn cấp như tai nạn, phẫu thuật hoặc điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh máu. Việc hiến máu tình nguyện không chỉ là biểu hiện của lòng nhân ái, còn là minh chứng cho sự đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng mang ý nghĩa “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Với 33 lần tham gia hiến máu là con số đong đầy yêu thương, sẻ chia của anh Dương Tuấn Thanh, cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên. Tại Trung tâm, anh Thanh hằng ngày làm việc với những con số, chứng từ và bảng cân đối tài chính. Thế nhưng, có một “phép tính” đặc biệt ngoài sổ sách mà anh đã bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua: 33 lần hiến máu tình nguyện - 33 lần góp phần nối dài sự sống cho người bệnh. Anh Thanh chia sẻ: Làm việc trong môi trường y tế tôi hiểu hơn ai hết sự cần thiết của những giọt máu trong những ca cấp cứu. Hằng ngày chứng kiến ranh giới mong manh giữa sinh và tử của người bệnh, tôi thấu hiểu sâu sắc rằng máu có thể chờ người bệnh, chứ người bệnh không thể chờ máu. Thời gian làm Bí thư Đoàn thanh niên tôi luôn làm gương, vận động ĐVTN trong cơ quan phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng. Không phải việc gì to tát lớn lao, chỉ cần có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể tham gia hiến máu”.

Trong CLB, có những người đã gần 70 lần tham gia hiến máu tình nguyện, trở thành “người quen” tại các đơn vị y tế. Anh Bùi Văn Hưng - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Thấu hiểu sâu sắc giá trị của mỗi giọt máu đối với sinh mệnh người bệnh, đông đảo thành viên CLB vẫn đang lặng lẽ, tích cực nối dài hành trình hiến máu nhân đạo. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ phát huy truyền thống tương thân tương ái, mà còn thắp lên ngọn lửa nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, để những giọt hồng yêu thương luôn chảy mãi, hồi sinh thêm nhiều cuộc đời”.

Không chỉ tích cực hiến máu và vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia, CLB Vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Phúc còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng quà nhiều hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi... trên địa bàn tỉnh. Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các đối tượng, động viên, sẻ chia với các gia đình, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo đời sống các đối tượng yếu thế. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của CLB phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thu Hà