Trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 15/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với chùa Biện Sơn và các phật tử xã Yên Lạc đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khả Cửu.

Tại buổi đến thăm, Đoàn đã trao tặng 80 suất quà cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Mỗi suất quà gồm hiện vật trị giá hơn 100 nghìn đồng và 500 nghìn đồng tiền mặt.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và Sư thầy Thích Minh Pháp trao quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Khả Cửu.

Mặc dù giá trị vật chất không lớn, những phần quà thể hiện sự quan tâm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, tấm lòng sẻ chia của Sư thầy Thích Minh Pháp cùng các phật tử chùa Biện Sơn gửi tới các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin xã Khả Cửu, với mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vơi bớt khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Cao Tuấn