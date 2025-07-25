Trao tặng di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, ngày 25/7, Đoàn thanh niên xã Sơn Đông phối hơp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc tổ chức trao tặng di ảnh phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên xã Sơn Đông và đại diện Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc trao tặng di ảnh liệt sĩ Vũ Văn Doanh cho gia đình.

Tại các gia đình thân nhân liệt sĩ, đại diện Đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên và lãnh đạo Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc đã thăm hỏi, động viên và thể hiện lòng biết ơn trước những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ để bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay. Dịp này, Đoàn thanh niên xã trao tặng 10 di ảnh phục dựng ảnh màu, rõ nét, đóng khung trang trọng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng tri ân” tại Nghĩa trang liệt sỹ xã.

Trong chương trình, Đoàn thanh niên xã Sơn Đông đã khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Tổng kinh phí các hoạt động tổ chức là 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc và sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Thông qua chương trình góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức xây dựng quê hương, đất nước của thế hệ trẻ.

Thu Hà