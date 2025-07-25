Trao tặng di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ

{title}
{publish}
{head}
Nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, ngày 25/7, Đoàn thanh niên xã Sơn Đông phối hơp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc tổ chức trao tặng di ảnh phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn.
Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên xã Sơn Đông và đại diện Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc trao tặng di ảnh liệt sĩ Vũ Văn Doanh cho gia đình.
Tại các gia đình thân nhân liệt sĩ, đại diện Đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên và lãnh đạo Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc đã thăm hỏi, động viên và thể hiện lòng biết ơn trước những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ để bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay. Dịp này, Đoàn thanh niên xã trao tặng 10 di ảnh phục dựng ảnh màu, rõ nét, đóng khung trang trọng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.
Khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng tri ân” tại Nghĩa trang liệt sỹ xã.
Trong chương trình, Đoàn thanh niên xã Sơn Đông đã khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Tổng kinh phí các hoạt động tổ chức là 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc và sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Thông qua chương trình góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức xây dựng quê hương, đất nước của thế hệ trẻ.
Thu Hà
baophutho.vn Thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước tiến quan trọng nhằm xây dựng chính quyền phục vụ, đồng...
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam vừa chính thức được thành lập và có buổi ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp...
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2025), Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường giới thiệu đến công chúng cuốn sách “Chia sẻ và Tỉnh thức”.
baophutho.vn Từ đường tỉnh 435, xe chúng tôi rẽ hướng trái, len lỏi gần chục km trên lối hẹp trước đây là đường rừng rồi chạy qua chiếc cầu treo bắc ngang...
baophutho.vn Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm người con ưu tú của xã Thái Hòa đã lên đường nhập ngũ, anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp...
baophutho.vn Sáng 15/7, dù gần chục ngày nữa mới đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, nhưng hơn 30 em học sinh trường Tiểu học Chu Hóa đã có mặt từ rất sớm...
baophutho.vn Là một trong những xã đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên so với tiêu chuẩn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội , xã vùng...
baophutho.vn Từ lúc mặt trời chưa lên, sương vẫn còn đọng trên những phiến đá lạnh đã có người lặng lẽ bước qua từng hàng mộ, cẩn thận gom những chiếc lá...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 24/7, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ...