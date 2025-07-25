Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao tặng di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, ngày 25/7, Đoàn thanh niên xã Sơn Đông phối hơp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc tổ chức trao tặng di ảnh phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

Trao tặng di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ

Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên xã Sơn Đông và đại diện Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc trao tặng di ảnh liệt sĩ Vũ Văn Doanh cho gia đình.

Tại các gia đình thân nhân liệt sĩ, đại diện Đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên và lãnh đạo Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc đã thăm hỏi, động viên và thể hiện lòng biết ơn trước những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ để bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay. Dịp này, Đoàn thanh niên xã trao tặng 10 di ảnh phục dựng ảnh màu, rõ nét, đóng khung trang trọng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.

Trao tặng di ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ

Khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng tri ân” tại Nghĩa trang liệt sỹ xã.

Trong chương trình, Đoàn thanh niên xã Sơn Đông đã khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Tổng kinh phí các hoạt động tổ chức là 20 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lập Thạch Vĩnh Phúc và sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Thông qua chương trình góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức xây dựng quê hương, đất nước của thế hệ trẻ.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Gia đình Ngân hàng Agribank Đoàn thanh niên xã Ngày thương binh liệt sĩ Sơn Đông Thạch vĩnh Công trình thanh niên Lãnh đạo ngân hàng Chương trình Kỷ niệm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Trăn trở Mường Hoa

Trăn trở Mường Hoa
2025-08-09 09:27:00

baophutho.vn Từ đường tỉnh 435, xe chúng tôi rẽ hướng trái, len lỏi gần chục km trên lối hẹp trước đây là đường rừng rồi chạy qua chiếc cầu treo bắc ngang...

Thái Hòa trọn nghĩa, vẹn tình

Thái Hòa trọn nghĩa, vẹn tình
2025-07-25 10:01:00

baophutho.vn Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm người con ưu tú của xã Thái Hòa đã lên đường nhập ngũ, anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp...

Hy Cương đền ơn đáp nghĩa

Hy Cương đền ơn đáp nghĩa
2025-07-25 09:36:00

baophutho.vn Sáng 15/7, dù gần chục ngày nữa mới đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, nhưng hơn 30 em học sinh trường Tiểu học Chu Hóa đã có mặt từ rất sớm...

Khí thế mới ở xã vùng cao Thu Cúc

Khí thế mới ở xã vùng cao Thu Cúc
2025-07-25 07:21:00

baophutho.vn Là một trong những xã đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên so với tiêu chuẩn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội , xã vùng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long