Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho người có công

Ngày 28/4, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước những hi sinh to lớn của các thương, bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ hiện đang chăm sóc 28 đối tượng, trong đó có 24 thương binh và 4 bệnh binh, tất cả đều có tỷ lệ thương tật trên 81%. Đây là những người đã hy sinh một phần xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng.

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao quà cho các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Sau khi hợp nhất, toàn tỉnh có hơn 38.000 liệt sỹ, hơn 46.000 thương binh và hàng chục ngàn bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học. Những con số này không chỉ là thống kê, mà là minh chứng cho sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trên quê hương Phú Thọ vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong điều kiện nền kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước và tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự trân trọng và biết ơn sâu sắc.

Đồng chí khẳng định, việc trực tiếp trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp các thương binh, bệnh binh thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và nghĩa tình của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với người có công; qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phát triển bền vững.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu tặng quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của tỉnh Phú Thọ cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Phú Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Thế hệ hôm nay luôn ý thức sâu sắc rằng hòa bình, độc lập và sự phát triển của đất nước được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, đồng thời là đạo lý truyền thống của dân tộc.

Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi; triển khai hiệu quả các nghị quyết đặc thù của HĐND tỉnh về chăm sóc người có công; không để xảy ra sai sót, chậm trễ.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống người có công; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, viên chức tại các trung tâm điều dưỡng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ân cần thăm hỏi sức khoẻ các thương, bệnh binh.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương đề nghị Trung tâm Điều dưỡng người có công tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng; chăm sóc các thương binh, bệnh binh bằng tình cảm, trách nhiệm, xây dựng môi trường sống ấm áp, thân thiện.

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã trực tiếp trao 28 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm.

Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của những người có công đã hi sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao tặng quà cho các thương, bệnh binh.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng trao tặng 28 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, góp phần chia sẻ, động viên các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Đinh Vũ