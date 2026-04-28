Giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên

Ngày 28/4, Đoàn giám sát số 5 theo Quyết định số 339 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên đối với 4 chuyên đề về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát, BTV Đảng ủy phường Vĩnh Phúc và BTV Đảng ủy phường Vĩnh Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo bám sát mục tiêu, quan điểm và các đột phá chiến lược đề ra. Từ 1/7/2025 đến nay, các hoạt động trên địa bàn hai phường đi vào ổn định, nền nếp.

Kinh tế duy trì tăng trưởng; an ninh, quốc phòng được đảm bảo. BTV Đảng ủy hai phường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc các quy định về phân cấp, ủy quyền do cấp trên phân cấp, ủy quyền. Quán triệt, tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nghị quyết. Dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát cũng chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề nghị BTV Đảng ủy hai phường có lộ trình, giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Vĩnh Yên phát biểu tại hội nghị.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị BTV Đảng ủy phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên đánh giá rõ vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã tinh gọn, hiệu quả, thực chất chưa, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp còn có vướng mắc, khó khăn gì.

Đồng thời, chỉ rõ những động lực tăng trưởng mang tính khả thi; hiệu quả thực chất của chuyển đổi số; phân tích thực trạng về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiện nay...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đánh giá cao BTV Đảng ủy hai phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên trong lãnh đạo, chỉ đạo, bước đầu cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; tổ chức bộ máy được kiện toàn; kinh tế - xã hội có chuyển biến rõ nét; ứng dụng chuyển đổi số trong thực tiễn.

Đồng chí đề nghị trên cơ sở ý kiến của Đoàn giám sát, BTV Đảng ủy hai phường xác định rõ kết quả định lượng phải được gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Thực hiện phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Xác định rõ các động lực tăng trưởng mới và có giải pháp thực hiện; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn; nâng cao chất lượng điều hành, có kịch bản tăng trưởng rõ ràng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số hiệu quả, thực chất, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác chuyển đổi số. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Đảng ủy hai phường bổ sung, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề có số liệu minh chứng cụ thể, rõ ràng gửi Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn Hải - Đặng Thưởng