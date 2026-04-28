Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026

Ngày 28/4, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Trong quý I/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo tỉnh, trực tiếp là đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, toàn diện, kịp thời, góp phần tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy, tổ chức thực hiện, từ “làm theo kế hoạch” sang “làm theo mục tiêu, sản phẩm cụ thể”; từ “báo cáo tiến độ” sang “đánh giá hiệu quả thực chất”. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tỉnh tiếp tục duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước về kết quả theo dõi, giám sát của Trung ương, các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Nhận thức của hệ thống chính trị và người dân được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ trong cơ quan, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất.

Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách được triển khai khẩn trương, kịp thời. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về KHCN, ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh được xây dựng đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Nhờ đó, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh được tăng cường, vận hành ổn định; công tác xây dựng và phát triển dữ liệu số, nền tảng số được đẩy mạnh. Đến nay, 100% cơ quan Đảng triển khai đường truyền Internet tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc trên môi trường số; đồng bộ 100% thửa đất lên Cơ sở dữ liệu quốc gia; 100% cơ sở dữ liệu do Bộ Tài chính triển khai đã được Sở Tài chính đưa vào áp dụng đến tất cả UBND các xã, phường; 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống và cho phép giáo viên đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID; thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID với 24.618 hồ sơ, đạt 90,05% tổng số hồ sơ; cập nhật dữ liệu liên thông lên Cổng Giám định BHYT đối với 1.910/1.910 Giấy khám sức khỏe lái xe, tỷ lệ 100%...

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả. Hiện toàn tỉnh cung cấp 2.116 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.023 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (48,4%) và 1.093 dịch vụ công trực tuyến một phần (51,6%). Đến tháng 3/2026, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 93,94%; cấp kết quả điện tử đạt 92,94%; số hóa hồ sơ, kết quả đạt 92,8%; khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 94,15%.

Đối với kinh tế số, sau hợp nhất, quy mô kinh tế số ước chiếm khoảng 22,7% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phát triển phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế với giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số năm 2025 đạt trên 7 tỷ USD.

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường báo cáo kết quả các nhiệm vụ trong quý I/2026.

Đối với xã hội số, đến nay, cơ bản hoàn thành cấp căn cước công dân cho trên 3,1 triệu công dân đủ điều kiện; đã cấp 2.575.109 tài khoản định danh điện tử, trong đó 2.438.487 tài khoản đã kích hoạt, phục vụ giải quyết TTHC trên môi trường số. 100% cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận thông tin qua CCCD, VNeID, liên thông dữ liệu BHYT; 100% bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình; 100% trường phổ thông sử dụng hệ thống quản lý, sổ điểm điện tử, E-learning và học liệu số.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp; đã đào tạo trực tuyến trên nền tảng MOOC cho 2.262 cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tổ chức 37 lớp trực tiếp và 4 khóa trực tuyến cho trên 21.500 lượt cán bộ các cấp.

Công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được triển khai khá toàn diện trên nhiều nội dung trọng tâm. Tỉnh đã chủ động mở rộng hợp tác với các bộ, ngành Trung ương, các viện, trường lớn; quan tâm thúc đẩy mô hình hợp tác “3 nhà”, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được quan tâm triển khai; đã thiết lập kênh phối hợp tiếp nhận, xử lý sự cố an ninh mạng. Việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin bước đầu được triển khai; một số cơ quan, đơn vị đã quan tâm trang bị tường lửa, phần mềm diệt virus và các giải pháp bảo mật cần thiết.

Đối với kết quả thực hiện các nhiệm vụ hệ thống theo dõi tình hình, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các nhóm nhiệm vụ được giao trên hệ thống đều được triển khai bảo đảm tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chưa thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc; đồng thời, thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, dự án, chương trình đột phá trong lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Đại Dương nhấn mạnh, trong quý II/2026 khối lượng công việc rất lớn, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành cần chủ động, quyết liệt bám sát từng nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ đề ra; tiếp tục rà soát tiến độ từng nội dung để tổ chức triển khai bảo đảm khoa học, đồng bộ, quyết liệt, trong đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn.

Đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phát huy vai trò đầu mối, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình triển khai. Trước mắt, tập trung xây dựng Đề án về Chuyển đổi số các cơ quan trong hệ thống chính trị và Đề án phát triển KHCN, ĐMST gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm hoàn thành trong tháng 5/2026 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó cần lưu ý nội dung các đề án phải bám sát yêu cầu của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Đại Dương yêu cầu trong quá trình triển khai cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các viện, trường nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, xác định rõ các nhiệm vụ đặt hàng. Cùng với đó, chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực KHCN, CĐS, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trên các lĩnh vực.

Đồng chí nhấn mạnh, đây không phải là nhiệm vụ riêng của ngành Khoa học và Công nghệ mà đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, phối hợp tích cực của tất cả các sở, ngành, địa phương, bảo đảm mang lại kết quả cụ thể, thực chất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu.

