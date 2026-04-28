Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp công dân định kỳ tháng 4/2026

Ngày 28/4, tại Trụ sở Tiếp công dân số 1 (phường Việt Trì), đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2026.

Tham gia buổi tiếp công dân có các đồng chí: Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban xây dựng Đảng tỉnh cùng một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Báo cáo tại buổi tiếp công dân, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Từ đầu tháng 4/2026 đến ngày 28/4/2026, có 3 trường hợp công dân đăng ký được Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc. Qua xem xét hồ sơ và căn cứ quy định của pháp luật, các nội dung ý kiến, kiến nghị của công dân đã được hướng dẫn, giải quyết tại các kỳ tiếp công dân định kỳ, đột xuất trước đó hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc xử lý đơn thư theo quy định mà còn là cơ hội để cấp ủy, chính quyền “gần dân, sát dân”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu, không thụ động chờ công dân đến mà phải chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; đặt mình vào vị trí của người dân để xem xét việc giải quyết đã thấu tình, đạt lý hay chưa. Đối với những vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân chưa đồng thuận, người đứng đầu cần trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, giải thích, tạo sự chia sẻ và đồng thuận.

Các sở, ban, ngành, địa phương cần xây dựng hồ sơ vụ việc đầy đủ, xuyên suốt từ cấp xã đến cấp tỉnh. Đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng quy định pháp luật và hết thẩm quyền, các cơ quan chức năng như Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân cần tham mưu để người đứng đầu ban hành kết luận hoặc thông báo chấm dứt tiếp công dân khi không phát sinh tình tiết mới, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh số hóa, quản lý dữ liệu tiếp công dân; thực hiện nghiêm việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân theo chỉ đạo của Trung ương; kết hợp lưu trữ hồ sơ giấy và số hóa để bảo đảm tính khoa học, phục vụ hiệu quả công tác tra cứu, báo cáo được kịp thời, chính xác.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân cần tăng cường tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn pháp luật để công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, trong đó có quyền khởi kiện ra tòa hành chính khi không đồng thuận với quyết định của cơ quan nhà nước.

Cán bộ tiếp dân phải giữ thái độ chuẩn mực, thân thiện, thấu cảm với những khó khăn, bức xúc của công dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Đinh Vũ