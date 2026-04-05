Trên 4.000 vận động viên tranh tài Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026

Sáng 5/4, Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026 đã diễn ra các nội dung thi đấu kế hoạch; đồng thời tổ chức bế mạc, trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại cự ly 42km.

Các vận động viên tham gia thi đấu ở 4 nội dung: Cự ly 42km (nam, nữ) xuất phát lúc 3 giờ 30 phút; cự ly 21km (nam, nữ) xuất phát lúc 4 giờ 30 phút; cự ly 6km (nam, nữ) xuất phát lúc 6 giờ 20 phút và cự ly 10km (nam, nữ) xuất phát lúc 6 giờ 30 phút.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, giải đấu năm nay quy tụ số lượng vận động viên có chất lượng chuyên môn cao đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước và du khách quốc tế. Tại các nội dung tranh tài đều có sự góp mặt của vận động viên ở các lứa tuổi khác nhau.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao tại cự ly 42km, lứa tuổi 35 - 49.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 8 bộ huy chương Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên đạt thành tích cao chung cuộc ở các nội dung thi đấu; 14 bộ huy chương Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên có thành tích cao ở các nhóm tuổi tham gia chạy ở cự ly 21km và 42km. Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao các giải phụ cho các vận động viên tham gia giải đấu.

Vận động viên nữ xuất sắc cán đích ở cự ly 21km.

Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026 là năm thứ 3 được tổ chức nhằm động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp để tỉnh Phú Thọ quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong hành trình về với cội nguồn của dân tộc.

