“Rực cháy” đường đua “Non sông liền một dải”

Chính thức khởi tranh vào sáng 3/4 tại Đất Tổ Phú Thọ, Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 với chủ đề “Non sông liền một dải” quy tụ 16 đội hàng đầu trong cả nước. Ngay sau lễ khai mạc, các tay đua khởi tranh với những vòng đua kịch tính quanh Công viên Văn Lang, “đốt cháy” bầu không khí trung tâm Việt Trì bằng tốc độ cao và những màn rượt đuổi nghẹt thở.

Giải đấu có lộ trình dài trên 2.700km với 25 chặng đua đi qua nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và cán đích tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/4/2026. Hành trình “Non sông liền một dải” được khởi đầu tại Phú Thọ không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Đất Tổ thân thiện và đầy tiềm năng đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Các tay đua bứt tốc ngay sau vạch xuất phát tại khu vực sân khấu ngoài trời Công viên Văn Lang.

Giải năm nay quy tụ các tay đua xuất sắc, trong đó có nhiều tay đua quốc tế lần đầu tham gia.

Dàn mô tô “khủng” dẫn đầu đoàn đua.

Các tay đua sử dụng kỹ thuật để xử lý đảm bảo an toàn tại các khúc cua.

Các tay đua bứt tốc, tách tốp ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Giải đua được tổ chức nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Các cổ động viên cuồng nhiệt tiếp sức cho đoàn đua.

Các đội đua bám sát và tuân thủ chiến thuật, so tài quyết liệt trên đường đua.

Pha rượt đuổi ngẹt thở trên đường đua.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn trên đường đua.

Đội ngũ trọng tài tập trung cao độ điều hành cuộc đua.

Các “tay máy” ghi lại khoảnh khắc đẹp trên đường đua.

Vận động viên Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) xuất sắc cán đích đầu tiên ở chặng số 1.

Đức Anh


