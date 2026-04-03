Đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Chiều 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (HNQT) quý I/2026. Cùng dự có các đồng chí: Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Thanh Sơn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và các đại biểu tham dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Trong quý I/2026, công tác HNQT được triển khai đồng bộ, có sự hiệp đồng nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. Các bộ, ngành, địa phương, nhất là các tỉnh biên giới phát huy vai trò tích cực, chủ động hơn trong triển khai các hoạt động HNQT và có nhiều cách làm sáng tạo; ký nhiều cam kết, thỏa thuận, điều ước quốc tế mang lại lợi ích thiết thực; năng lực, hiệu quả ký kết, thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế được nâng cao, tạo động lực đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tình hình quốc tế dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, khó lường, biến động phức tạp. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, không trông chờ, ỷ lại, không hoang mang dao động, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Triển khai công tác HNQT vừa phát triển theo chiều rộng, vừa tăng cường theo chiều sâu, bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, khả năng, xu thế chung của thời đại và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh đây cũng là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, tái cơ cấu thị trường, sản phẩm; càng khó khăn càng phải nỗ lực. Đây cũng là thời cơ để đất nước lớn mạnh.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt phương châm “3 tạo”: Phải đoàn kết quốc tế để tạo sức mạnh, sẵn sàng chia sẻ, trao đổi, nêu các vấn đề với các đối tác, đề cao chủ nghĩa đa phương; phải hợp tác tạo nguồn lực, của cải vật chất; tham vấn, gặp gỡ, tham gia các diễn đàn để củng cố, tạo dựng niềm tin lẫn nhau.

Về tình hình sắp tới, Thủ tướng yêu cầu mục tiêu xuyên suốt phải phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; đặt HNQT trong tổng thể và gắn với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, hoàn thiện lý luận của Đảng về đối ngoại và HNQT trong tình hình mới. Tập trung xây dựng nghị quyết về một số định hướng, chủ trương lớn thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; rà soát để cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về HNQT trong tình hình mới sát với tình hình thực tế, bối cảnh và mục tiêu phát triển mới. Nâng cao chất lượng HNQT phục vụ phát triển các lĩnh vực chiến lược; đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và sản phẩm; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị - an ninh sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh HNQT về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuyển mạnh từ tiếp nhận công nghệ thụ động sang chủ động hợp tác để tiếp cận, làm chủ và từng bước sáng tạo công nghệ mới. Tích cực triển khai đồng bộ HNQT về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, y tế, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác. Tăng cường rà soát, thúc đẩy ký kết và triển khai hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết thời gian qua trên tinh thần “đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện phải có kết quả cụ thể”; đồng thời chủ động góp phần thúc đẩy phía đối tác thực hiện.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về HNQT là đầu mối điều phối, chỉ đạo, kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, các vấn đề liên ngành, liên vùng, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều phối triển khai HNQT.

Đinh Vũ