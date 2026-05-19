Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và vận hành chính quyền 2 cấp hiệu quả

Chiều 19/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 đã có buổi làm việc về kết quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 nội dung được kiểm tra tại các sở: Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu kết luận buổi kiểm tra, giám sát.

Dự và làm việc với đoàn về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở: Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ đã trình bày báo cáo làm rõ kết quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 nội dung được kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, các sở, ngành đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Sở Nội vụ đã phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu trong kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác phối hợp giữa đơn vị với các sở, ngành được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm thống nhất trong tham mưu về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, bố trí biên chế, vị trí việc làm và xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh từ thực tiễn.

Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện tương đối đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hệ thống chính trị các cấp cơ bản vận hành ổn định, đội ngũ cán bộ từng bước thích ứng với phương thức quản lý mới; công tác giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền sau sắp xếp.

Hiện toàn tỉnh đã rà soát, chuẩn hóa và công bố 2.092 thủ tục hành chính, trong đó có 1.086 thủ tục trực tuyến toàn trình và 1.006 thủ tục trực tuyến một phần. Đến hết quý I/2026, tỉnh đã cắt giảm, đơn giản hóa 50 thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đối với Sở Tài chính, công tác tham mưu tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài chính, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Sở đã tham mưu phân cấp, phân bổ nguồn lực phù hợp với mô hình tổ chức mới, bảo đảm hoạt động quản lý ngân sách, đầu tư công và tài sản công được duy trì thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tham mưu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu rà soát, sắp xếp, xử lý 1.324 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; 148/148 xã, phường được bố trí trụ sở làm việc ổn định, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy mới. Đồng thời, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án chậm tiến độ, phòng chống lãng phí và khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn ngành. Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh, tạo sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Sở Khoa học và Công nghệ đã phát huy tốt vai trò tham mưu, dẫn dắt và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từng bước khẳng định vị thế là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từng bước được hình thành, phát triển; hạ tầng số, dữ liệu số và các nền tảng số tiếp tục được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy xây dựng chính quyền số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Thành viên đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu đề nghị các sở, ngành làm rõ một số nội dung.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát cùng đại diện các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến cũng làm rõ việc phân cấp, phân quyền trong quản lý tài sản công; phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho xây dựng cơ bản; việc triển khai các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức... Qua đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đề nghị các sở, ngành và các ban chuyên môn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát. Đồng chí giao các sở, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, rà soát, khẩn trương báo cáo, giải trình những nội dung mà đoàn công tác đã chỉ ra. Đồng thời, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, trao đổi và góp ý của Đoàn kiểm tra, giám sát nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Quang cảnh buổi kiểm tra, giám sát

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành cũng như của tỉnh Phú Thọ trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hai con số.

Đồng chí đề nghị các sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát để rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi về Đoàn công tác, phục vụ việc tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đức Anh