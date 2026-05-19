Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các cụm công nghiệp

Chiều 19/5, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trọng tâm là tiến độ triển khai các cụm công nghiệp (CCN) và công tác tiếp nhận các CCN đầu tư từ ngân sách nhà nước. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, tỉnh đã thành lập được 66 CCN, bao gồm 13 CCN được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 53 CCN giao cho doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Trong số các CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, có 13 CCN cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật với tỷ lệ lấp đầy đạt trung bình trên 80%. Các doanh nghiệp trong CCN duy trì hoạt động sản xuất ổn định, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án hạ tầng CCN hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Điển hình là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư tại một số địa phương còn chậm, dẫn đến việc không có mặt bằng sạch để bàn giao đúng tiến độ, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Bên cạnh đó, một số CCN chưa thể giao đất, cho thuê đất do vướng quy hoạch xây dựng, thủ tục pháp lý, điều chỉnh tiến độ hoặc chồng lấn dự án; hạ tầng bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải và thoát nước tại nhiều nơi chưa được đầu tư đồng bộ.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận sự nỗ lực của Sở Công Thương và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trong việc đồng hành cùng các chủ đầu tư hạ tầng CCN.

Tuy nhiên, đánh giá tiến độ thực hiện nhìn chung vẫn còn chậm so với yêu cầu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần tăng cường phối hợp, bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung quyết liệt tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn để sớm đưa các dự án vào hoạt động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương khẩn trương rà soát, xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo về tiến độ chi tiết và khó khăn riêng của từng CCN nhằm thống nhất phương án xử lý; đồng thời chủ trì theo dõi, tổng hợp tiến độ để báo cáo UBND tỉnh định kỳ 2 tháng/lần.

Sở cũng cần tập trung triển khai kịp thời Đề án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; tham mưu điều chỉnh quy chế phối hợp quản lý nhà nước và rà soát, đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển CCN phù hợp với tình hình mới.

Các sở, ngành và địa phương phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, giải quyết ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền của mình. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, không để tình trạng tồn đọng kéo dài; các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tình hình, tiến độ tiếp nhận các CCN được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đối với tình hình và tiến độ tiếp nhận 10 CCN được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, Sở Công Thương cho biết đến nay đã thực hiện kiểm kê thực tế xong 5/10 CCN (gồm: CCN phía Nam Thanh Ba, Hợp Hải - Kinh Kệ, TT Yên Lập, Bạch Hạc, Phú Thành II). Trong đó, có 3 CCN đã xác định được giá trị tài sản là Bạch Hạc, Yên Lập và Hợp Hải - Kinh Kệ; 2 CCN còn lại chưa đủ hồ sơ để xác định giá trị.

Với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác kiểm kê trong tháng 5/2026 nhằm hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh bàn giao chính thức cho Trung tâm Khuyến công và Phát triển công thương quản lý, vận hành, Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh giao đơn vị này trực tiếp quản lý trong giai đoạn chuyển tiếp nhằm tránh gián đoạn hoạt động, đồng thời xem xét bổ sung kinh phí đầu tư cho các hạng mục hạ tầng còn thiếu.

Cho ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, việc giao Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công Thương trực tiếp quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật 10 CCN trong thời gian chuyển tiếp là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhằm đảm bảo tính ổn định.

Đồng chí yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát, sớm hoàn thiện công tác tiếp nhận theo đúng lộ trình đã ấn định. Các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ và UBND các địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ vào cuộc tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về quyết toán, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và phương án nhân sự.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã cho ý kiến chỉ đạo đối với việc xây dựng Đề án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 nhằm tạo động lực bứt phá cho kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đinh Vũ