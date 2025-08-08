Trên 70% người nước ngoài được cấp định danh điện tử mức độ 2

{title}
Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh có hơn 7.400 người nước ngoài thường xuyên lưu trú, hoạt động. Trong đó, 6.232 người làm việc tại 751 cơ quan, doanh nghiệp (557 doanh nghiệp FDI, 190 doanh nghiệp DDI, 2 văn phòng đại diện, 2 cơ quan Nhà nước); 330 sinh viên, giảng viên đang học tập, làm việc tại 10 trường học; 854 người nước ngoài hoạt động thăm thân. Hằng tháng có khoảng 14.000 lượt người nước ngoài đến địa bàn tỉnh, chủ yếu là các quốc tịch: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines...
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh hướng dẫn người nước ngoài thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2
Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có gần 3.100 người nước ngoài lưu trú thuộc diện cấp định danh điện tử mức độ 2. Thực hiện cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài, từ ngày 1/7 - 19/8 do Bộ Công an phát động nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tuyên truyền cho tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn.
Với tinh thần khẩn trương, kịp thời, làm việc ngày, đêm, cả ngày nghỉ, ngày lễ, từ ngày 1 - 31/7, cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã hoàn tất hơn 2.200 hồ sơ cấp định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài trên địa bàn, đạt tỷ lệ trên 70%.
Hoàng Nga
