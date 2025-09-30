Trên 780 hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Từ 19 giờ ngày 28/9/2025 đến 7 giờ ngày 30/9/2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, gây thiệt hại tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Lượng mưa tại một số trạm trên 400mm, các trạm còn lại từ 126-352mm. Mực nước một số sông trên địa bàn tỉnh đang ở mức báo động, cụ thể mực nước lúc 7 giờ ngày 30/9: Trên sông Bứa, tại trạm Thanh Sơn 24,21m, trên báo động I là 1,21m; trên sông Thao, tại trạm Ấm Thượng 27,3m, trên báo động III là 1,3m; trên sông Phó Đáy, tại trạm Quảng Cư 29,09m, trên báo động II là 0,09m...

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tính đến 7 giờ ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có 379 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; các xã, phường đã sơ tán trên 780 hộ dân (khoảng gần 3.400 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Có trên 320ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; gần 2.000ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; đổ vỡ 65m mương, 3 hồ, đập sạt lở; chống tràn 50m tuyến đê hữu Ngòi Me; 200m tuyến đê hữu Ngòi Giành. Về giao thông, có 95 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông với khối lượng sạt lở đất khoảng 10.130m3 và nhiều điểm bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Ngoài ra, có 16 điểm trường bị thiệt hại và một số thiệt hại khác.

Xã Minh Đài đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại tràn (Ảnh trang thông tin xã Minh Đài)

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục các thiệt hại, di dời, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại. Phân công các lực lượng ứng trực 24/24, tiếp tục theo dõi, cập nhập liên tục tình hình mưa bão, để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; chỉ đạo các thôn, lực lượng dân quân rà soát, canh gác tại các tuyến đường giao thông, các ngầm tràn đảm bảo giao thông thông suốt. Chỉ đạo phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng, chống nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn, nhắc nhở các hộ nuôi cá lồng gia cố, bảo vệ tài sản. Yêu cầu các chủ bến, bãi, phương tiện tạm dừng hoạt động và di chuyển phương tiện thủy đến nơi an toàn. Tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Nguyễn Huế