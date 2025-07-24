Văn hóa - Xã hội
Tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 24/7, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ phối hợp với chính quyền, đoàn thể xã Tam Nông và phường Phú Thọ tổ chức thăm, tặng quà tri ân các gia đình liệt sĩ từng tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nghiêm Xuân Hàm (xã Tam Nông) - em trai liệt sĩ Nghiêm Thị Chội và gia đình ông Hoàng Minh Thuật (phường Phú Thọ) - em trai liệt sĩ Hoàng Thị Nguyệt, những người đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ phối hợp với lãnh đạo xã Tam Nông dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Nghiêm Thị Chội.

Năm 1973, theo lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, liệt sĩ Nghiêm Thị Chội và liệt sĩ Hoàng Thị Nguyệt đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ cùng 500 nữ thanh niên đất Tổ. Hai liệt sĩ lên đường vào chiến trường cùng với quân và dân cả nước đã góp phần làm nên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại - biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước bất diệt.

Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ; thắp hương tưởng niệm và trao tặng phần quà tri ân cùng cuốn sách “Nữ chiến sĩ Trường Sơn Đất Tổ” do Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Bộ VH-TT&DL phát hành cho gia đình các liệt sĩ.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ thăm hỏi gia đình liệt sĩ Hoàng Thị Nguyệt.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm và trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội của Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn, Ban liên lạc Cựu chiến binh sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ đối với các liệt sĩ và thân nhân của họ. Đồng thời góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ trẻ để lịch sử hào hùng không bao giờ bị lãng quên.

Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Cùng ngày, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355 và Ban liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ đã đến Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông dâng hương hoa, kính cẩn nghiêng mình, dành phút mặc niệm tri ân tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Bảo Thoa


Bảo Thoa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Kháng chiến chống Mỹ Gia đình Ngày thương binh liệt sĩ tỉnh Phú Thọ bảo vệ biên giới phía Bắc Đất Tổ Cựu chiến binh Đền ơn đáp nghĩa
