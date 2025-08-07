Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Triển khai 4 phương thức nộp thuế điện tử mới từ ngày 7/8

Kể từ ngày 7/8/2025, người nộp thuế có thể sử dụng 4 phương thức thanh toán điện tử mới theo Thông tư 51/2025/TT-BTC nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp.

Thông tư 51/2025/TT-BTC ngày 24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về giao dịch điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Theo Điều 7, 8, 9 và Điều 10 của Thông tư, từ 7/8/2025, người nộp thuế có thể sử dụng 4 phương thức để nộp thuế điện tử: Nộp thuế điện tử qua Cổng thanh toán điện tử hải quan; qua ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phối hợp thu; qua ngân hàng phối hợp thu đồng thời có ủy nhiệm thu với Kho bạc Nhà nước và qua ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chưa phối hợp thu với cơ quan hải quan.

 Từ khóa: nộp thuế điện tử thanh toán điện tử Doanh nghiệp Thủ tục Ngân hàng người nộp thuế Kho bạc nhà nước Hải quan Bộ tài chính Dịch vụ
