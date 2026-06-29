Triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức Xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Chiều 29/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương và trực tuyến đến 1.862 điểm cầu các địa phương, đơn vị với hơn 2.700 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, cùng dự có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2026, Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã quán triệt, cụ thể hóa cơ bản đồng bộ, toàn diện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với mô hình hệ thống chính trị 3 cấp và 6 chức năng, nhiệm vụ của ngành. Triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần chủ động, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn được giao.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Đến ngày 28/6/2026, đã cơ bản hoàn thành 41/64 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026, đạt 64%, sớm hơn so với cùng kỳ. Cụ thể đã chủ động đổi mới mạnh mẽ phương pháp và lề lối làm việc; tham mưu nhiều cách làm mới, hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng; bước đầu chuyển từ tư duy tham mưu phản ứng, giải quyết vụ việc phát sinh sang tư duy tham mưu chủ động, đón đầu các xu hướng phát triển; từng bước hình thành năng lực tự chủ, tự đổi mới, nhận diện và xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Tham mưu mô hình tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu Bộ Chính trị quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, bước đầu đổi mới tư duy từ “quản lý biên chế” sang “quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước”. Công tác cán bộ có một số chuyển biến tích cực, lần đầu tiên xây dựng được các tiêu chí cụ thể, rõ ràng.

Công tác kiện toàn, bố trí cán bộ sau sáp nhập được triển khai bài bản; quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở và chủ động tham mưu đổi mới công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng thực chất, khách quan. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược; tham mưu đề xuất ghi nhận, tôn vinh xứng đáng đối với cống hiến của đội ngũ bí thư chi bộ và đảng viên cao tuổi Đảng. Quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với các mục tiêu phát triển đất nước...

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 1.862 điểm cầu các địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Kết luận số 41-KL/TW ngày 3/6/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề ở Trung ương và địa phương; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 183-QĐ/TW ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 2/6/2026 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Toàn ngành tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026; tham mưu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hoàn thiện các quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tham mưu hoàn thiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, gắn với tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong công tác tham mưu. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tư duy đổi mới, năng lực dự báo và tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Lê Hoàng