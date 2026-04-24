Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026

Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu xã, phường và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP; ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/10/2025 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn; đồng thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm đến các địa phương.

Công tác tuyên truyền về ATTP được chú trọng; hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường; các cơ sở vi phạm bị xử lý nghiêm; trên địa bàn tỉnh không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Tháng hành động năm nay có chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của các cấp, ngành trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết. Trọng tâm là triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn bữa ăn cho người dân tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trong trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, nhà hàng, quán ăn và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì ATTP” năm 2026 trên địa bàn. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác ATTP; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nhất là đối với lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP; đẩy mạnh tuyên truyền đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Chú trọng kiểm soát chất lượng nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ; tổ chức tập huấn kiến thức, thực hành cho người quản lý và người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

“Tháng hành động vì ATTP” năm 2026 của tỉnh được triển khai sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và an toàn.

Đức Anh