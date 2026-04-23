Uống nước ép bưởi có giúp giảm huyết áp?

Nước ép bưởi cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Thức uống này được đánh giá là có khả năng hỗ trợ giảm huyết áp, tuy nhiên có một số điều cần lưu ý...

1. Bằng chứng về tác dụng hạ huyết áp của bưởi

Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy nước ép bưởi giúp giảm huyết áp. Nghiên cứu này kéo dài 6 tuần và khảo sát 74 người trưởng thành thừa cân được chia thành 2 nhóm: nhóm đối chứng (những người không ăn bưởi) và nhóm nghiên cứu (những người ăn nửa quả bưởi mỗi bữa, tức là 3 lần một ngày). Các nhà khoa học nhận thấy nhóm nghiên cứu giảm cân, giảm vòng eo, giảm lipoprotein mật độ thấp và giảm huyết áp.

Một nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2016 cũng ghi nhận rằng bưởi giúp giảm huyết áp. Đây là một nghiên cứu tổng quan, xem xét 154 tài liệu tham khảo và 3 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên. Phân tích cho thấy sự giảm đáng kể về mặt thống kê của huyết áp tâm thu.

Ngoài ra, bưởi chứa kali, chất đã được chứng minh là giúp giảm huyết áp. Một quả bưởi chứa khoảng 300 mg kali. Một nghiên cứu đã xem xét 22 nghiên cứu khác ghi nhận rằng huyết áp giảm khi lượng kali hấp thụ cao hơn đồng thời phát hiện ra rằng nguy cơ đột quỵ giảm khi lượng kali hấp thụ cao hơn.

Bưởi cũng có những lợi ích khác do rất giàu vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin A. Bưởi cũng chứa ít calo và giúp hấp thụ sắt tốt hơn.

Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2006 đánh giá 91 người trưởng thành béo phì trong 12 tuần cho thấy những người ăn nửa quả bưởi tươi trước mỗi bữa ăn hoặc uống nước ép bưởi giảm cân nhiều hơn đáng kể so với những người không ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi.

Nước ép bưởi ít calo và giàu vitamin C, kali hỗ trợ mức huyết áp tối ưu.

2. Tác dụng phụ của nước ép bưởi tương tác với một số thuốc điều trị

Mặc dù mang lại lợi ích tự nhiên, nước ép bưởi lại nằm trong danh sách thực phẩm cần đặc biệt thận trọng đối với những người đang điều trị bệnh lý tim mạch.

Trong thành phần của bưởi có chứa các hợp chất furanocoumarin. Các chất này có khả năng ức chế một loại enzyme ở ruột và gan (tên là CYP3A4). Enzyme này đảm nhiệm vai trò phân giải và đào thải nhiều loại thuốc ra khỏi cơ thể.

Khi bạn uống nước ép bưởi, enzyme phân giải thuốc bị vô hiệu hóa. Hậu quả là lượng thuốc uống vào sẽ không được chuyển hóa và đào thải đúng cách mà tích tụ lại trong máu.

Đối với bệnh nhân đang sử dụng thuốc hạ huyết áp (đặc biệt là nhóm thuốc chẹn kênh canxi) hoặc thuốc điều trị mỡ máu, việc nồng độ thuốc tăng vọt trong máu sẽ tạo ra tác dụng quá liều. Điều này dẫn đến tình trạng tụt huyết áp quá mức, gây hoa mắt, chóng mặt, nhịp tim đập chậm và có thể làm suy giảm chức năng gan.

3. Lưu ý khi sử dụng nước ép bưởi để đảm bảo an toàn

Đối với người khỏe mạnh hoặc người cần theo dõi huyết áp nhưng chưa có chỉ định dùng thuốc, việc uống nước ép bưởi với lượng vừa phải là một biện pháp hỗ trợ dinh dưỡng an toàn và mang lại lợi ích cho hệ tim mạch. Tuy nhiên, cần lưu ý nước ép bưởi chỉ là thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng, không có tác dụng thay thế phác đồ điều trị y khoa.

Với người đang điều trị bằng thuốc hạ huyết áp, việc uống nước ép bưởi cần được kiểm soát chặt chẽ. Các hợp chất tự nhiên trong bưởi làm ức chế enzyme phân giải thuốc ở hệ tiêu hóa. Hậu quả là cơ thể hấp thụ lượng thuốc lớn hơn rất nhiều so với chỉ định, dẫn đến tình trạng quá liều. Tình trạng này kéo huyết áp xuống mức thấp nguy hiểm, gây choáng váng, ngất xỉu hoặc nhịp tim bất thường.

Nước ép bưởi có ảnh hưởng đến một số thuốc thuộc nhóm hạ huyết áp chẹn kênh canxi. Tùy vào đặc tính của từng loại thuốc trong nhóm, mức độ phản ứng có thể từ nhẹ đến nghiêm trọng. Khuyến cáo chung là nên đợi từ 2 - 3 ngày sau khi uống nước ép bưởi trước khi bắt đầu dùng một trong những loại thuốc thuộc nhóm này.

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc điều trị kê đơn nào, tuyệt đối không tự ý uống nước ép bưởi. Bạn cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ hoặc dược sĩ để được đánh giá nguy cơ tương tác, đảm bảo an toàn tối đa cho quá trình điều trị.

Theo suckhoedoisong.vn