Trung tâm Y tế Tam Dương thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch

Mặc dù cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị y tế mới đạt khoảng 37,5% danh mục theo phân cấp, thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực chuyên sâu còn hạn chế, song tập thể cán bộ, thầy thuốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương có quy mô 250 giường bệnh, với 2 dãy nhà 3 tầng, gồm 16 khoa, phòng chức năng. Hiện đơn vị có 228 cán bộ, viên chức (trong đó có 98 lao động hợp đồng), gồm 59 bác sĩ (39 bác sĩ có trình độ sau đại học), 10 dược sĩ đại học, 80 điều dưỡng. Đây là kết quả từ những nỗ lực trong công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại đơn vị.

Tuyến y tế cơ sở có 97 cán bộ, nhân viên; 100% trạm y tế có bác sĩ, nữ hộ sinh và điều dưỡng; 100% thôn, bản có nhân viên y tế. Tuy nhiên, trang thiết bị y tế của trung tâm mới đạt 37,7% danh mục theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm đứng chân trên địa bàn có diện tích tự nhiên hơn 107km2, dân số trên 100 nghìn người. Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa bão thường xảy ra lũ quét, ngập úng cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sởi, cúm; trong đó khu vực Tam Quan (cũ) từng là nơi khởi phát dịch cúm A/H5N1.

Hệ thống máy sinh hóa tự động tại Trung tâm.

Xác định công tác y tế dự phòng là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Sở Y tế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo các xã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế và người dân về phòng, chống dịch bệnh.

Từ đầu tháng 4, Trung tâm đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, xử lý môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong quý I/2026, trên địa bàn các xã Tam Dương, Hoàng An, Hội Thịnh xuất hiện một số ca bệnh truyền nhiễm nhóm B, C rải rác, song đều được phát hiện, giám sát, xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch lớn, không có ca tử vong.

Các chương trình y tế quốc gia được triển khai hiệu quả, đạt và vượt kế hoạch, nhất là chương trình phòng, chống sốt rét, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, lao, đái tháo đường, bệnh da liễu... 100% bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được quản lý, giám sát điều trị bằng thuốc kháng vi rút ARV định kỳ tại cộng đồng.

Điều trị giãn tĩnh mạch chi dưới bằng larer nội mạch tại Trung tâm.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được chú trọng. Trong 3 tháng đầu năm 2026, Trung tâm phối hợp liên ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, cấp phát hàng nghìn tờ rơi về an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra 40 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, 100% cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, phối hợp kiểm tra liên ngành 81 lượt, nhắc nhở 4 trường hợp vi phạm. Trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng cao chất lượng. Quý I/2026, Trung tâm đã khám bệnh cho trên 19.130 lượt người; điều trị nội trú cho gần 4.100 lượt bệnh nhân; trên 90% bệnh nhân khỏi và đỡ bệnh ra viện, tỷ lệ chuyển tuyến giảm so với cùng kỳ. Đến thời điểm này trung tâm đã triển khai thực hiện được 4.468 danh mục kỹ thuật theo phân tuyến. Trong đó, danh mục phẫu thuật 1.808 kỹ thuật, danh mục thủ thuật là 2662 kỹ thuật, đặc biệt đã thực hiện được hàng trăm kỹ thuật vượt tuyến.

Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân nội trú và ngoại trú đều đạt 100%. Nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư bổ sung tại trung tâm, từ đó thu hút ngày càng nhiều người dân đến khám, chữa bệnh. Ngoài ra, trung tâm duy trì và tổ chức khám chữa bệnh cho đối tượng tham gia BHYT và các đối tượng là người nghèo.

Thực hiện kỹ thuật vượt tuyến phẫu thuật nội soi tán sỏi ngược dòng tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương.

Hiện nay, bước vào mùa Hè - thời điểm cao điểm của dịch bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh, quyết tâm không để dịch lớn xảy ra, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Xuân Nguyễn