Triển khai tổ chức Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026

Chiều 20/8, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026. Dự hội nghị có đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức giải; Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư kí Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Trưởng BTC giải Đào Tiến Cường kết luận hội nghị.

Theo kế hoạch, Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra trên Sân vận động Việt Trì, trong thời gian từ ngày 3-9/9 với sự góp mặt của 4 đội tuyển U23 gồm: Yemen, Singapore, Bangladesh và chủ nhà Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, ngày 3/9, đội tuyển U23 Yemem gặp U23 Singapore vào 16 giờ; U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh vào 19 giờ. Ngày 6/9, Bangladesh gặp Yemen vào 16 giờ; Singapore gặp Việt Nam vào 19 giờ. Ngày 9/9, Singapore gặp Bangledesh vào 16 giờ; Việt Nam gặp Yemem vào 19 giờ.

Các đội Nhất Bảng và 4 đội Nhì Bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ cùng với chủ nhà Ả Rập Xê Út tham dự Vòng Chung kết vào năm 2026.

Tổng thư ký liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các phòng chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam phát biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, thống nhất các phương án tổ chức toàn bộ các trận thi đấu trên SVĐ Việt Trì; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác y tế, nguồn điện, vệ sinh an toàn thực phẩm... ở các khu vực phòng chuyên môn, nơi luyện tập, lưu trú, thi đấu, họp báo của các đội tuyển và Ban tổ chức bám sát theo yêu cầu của AFC...

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thống nhất phương án phát hành vé theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại khu vực SVĐ Việt Trì và bán qua đường công văn.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã phân công những nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để đảm bảo các trận đấu diễn ra trên sân vận động Việt Trì sẽ đạt mọi yêu cầu và tiêu chuẩn về thi đấu, địa điểm tập luyện, lưu trú của Liên đoàn bóng đá Châu Á đề ra. Cùng với đó, chú trọng các yếu tố an ninh, trật tự, an toàn y tế, phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh công tác truyền thông để giải hình ảnh của giải sẽ lan tỏa mạnh mẽ và để lại ấn tượng với khán giả trong nước và quốc tế.

Đại diện các cơ quan của tỉnh phát biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Tiến Cường - Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: Đây là sự kiện thể thao lớn với quy mô Châu lục, vì vậy, cần đẩy mạnh mạnh công tác tuyên truyền trực quan cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động trước trong và sau giải đấu để thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương Đất Tổ trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với khán giả trong nước và du khách quốc tế. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong Ban tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được thảo luận và thống nhất để đảm bảo tốt điều kiện tập luyện và thi đấu cho các đội bóng được an toàn và đảm bảo các yếu tố chuyên môn.

Lê Thương