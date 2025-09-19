Triển vọng xuất khẩu thanh long ruột đỏ ở xã Lập Thạch

Từng được ví von với cụm từ “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, vùng đất Lập Thạch (Vĩnh Phúc cũ) đang hồi sinh và phát triển nhờ nỗ lực của người dân. Mô hình trồng thanh long ruột đỏ nơi đây là một minh chứng sinh động.

Hình thành vùng trọng điểm thanh long ruột đỏ của miền Bắc

Đưa chúng tôi đi thăm vùng trồng thanh long ruột đỏ của gia đình, anh Nguyễn Đức Thành ở thôn Hồng Thái phấn khởi cho biết: Khu đồi này trước đây làm gì cũng không nên. Từ sau khi cải tạo để đưa giống thanh long ruột đỏ xuống trồng, hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt. Đời sống của người dân trên vùng đất đai cằn cỗi, khắc nghiệt ngày càng tốt đẹp hơn.

Đến nay, sau nhiều năm phát triển và nhân diện tích từ con số 0, gia đình anh Thành đang có hơn 2ha chuyên canh thanh long ruột đỏ. Nhiều khâu trong quy trình sản xuất được anh ứng dụng công nghệ để quản lý và tối ưu hóa các quy trình, như: Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động cung cấp lượng nước chính xác, tránh lãng phí nước và giúp cây phát triển ổn định; kết hợp với hệ thống tưới để tự động bón phân theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, đảm bảo nhận đủ dinh dưỡng cần thiết; sử dụng các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và các yếu tố khác nhằm theo dõi, kiểm soát môi trường canh tác.

Đơn vị kết nối và doanh nghiệp khảo sát đánh giá tiềm năng xuất khẩu thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Thành Hưng, thôn Hồng Thái, xã Lập Thạch.

Anh Thành chia sẻ: Nếu chăm sóc tốt, đúng quy trình, thời gian từ lúc trồng đến lúc thanh long ruột đỏ cho thu quả khoảng 7 tháng. Với bình quân 4 lứa/năm, sản lượng thu hái lớn, giá cả và thị trường tiêu thụ ổn định, cây trồng này không chỉ cải thiện thu nhập mà còn giúp bà con nông dân nơi đây làm giàu.

Trong chuyến công tác tại vùng trồng, đồng chí Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh nhấn mạnh: Đối với khu vực Vĩnh Phúc (cũ), có 3 loại cây trồng là chuối, sắn và thanh long có tiềm năng kinh tế rất lớn, đặc biệt, đây là vùng gốc của giống thanh long ruột đỏ. So sánh cả về chất lượng và quy mô diện tích, hiếm vùng nào có thể cạnh tranh.

Hiện nay, tổng diện tích thanh long ruột đỏ của khu vực Vĩnh Phúc (cũ) khoảng 400ha, chủ yếu ở xã Lập Thạch.

Cơ hội xuất khẩu rộng mở

Giờ đây, trên vùng đất Lập Thạch, thanh long ruột đỏ trở thành cây hàng hóa đặc sản với tiềm năng, giá trị được khẳng định. Trên địa bàn đã thành lập và phát huy vai trò của một số HTX chuyên canh thanh long ruột đỏ. Nhờ mẫu mã đẹp, giá trị dinh dưỡng và những lợi ích sức khỏe, thanh long ruột đỏ xuất xứ Lập Thạch được ưa chuộng và luôn bán chạy trên thị trường.

Trung tuần tháng 9 vừa qua, Công ty RYB chuyên xuất khẩu trái cây tươi và nông sản Việt Nam đã tiến hành khảo sát, tham quan vùng nguyên liệu trồng thanh long ruột đỏ của HTX sản xuất nông nghiệp Thành Hưng tại thôn Hồng Thái. HTX đã được cấp mã số vùng trồng, chứng nhận OCOP và sản xuất theo quy trình VietGAP. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc điều hành doanh nghiệp cho rằng: Với quy mô diện tích trên 20ha và chất lượng của thanh long ruột đỏ của HTX đáp ứng yêu cầu về sản lượng, mẫu mã, chất lượng quả. Đây là tiền đề thuận lợi để đưa mặt hàng trái cây đặc sản này xuất khẩu.

Doanh nghiệp liên kết tiêu thụ thanh long ruột đỏ đang nghiên cứu thị trường đích đến. Theo lộ trình xuất khẩu, mục tiêu gần sẽ xuất thanh long sang thị trường Trung Quốc vì thời gian vận chuyển ngắn, sức tiêu thụ lớn, chất lượng không đòi hỏi quá cao; hướng tới xuất khẩu sang thị trường các nước Châu Âu khi trái cây tại vùng trồng đủ điều kiện để được chứng nhận bộ tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP.

Với mong muốn sớm đưa đặc sản địa phương “xuất ngoại”, HTX sản xuất nông nghiệp Thành Hưng vừa cung cấp chứng nhận VietGAP, mã số vùng trồng cho doanh nghiệp, đồng thời tích cực triển khai quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chí xuất khẩu theo yêu cầu từ phía doanh nghiệp liên kết tiêu thụ.

Bùi Minh