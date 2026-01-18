Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên không gian mạng.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Quá trình nắm tình hình cho thấy, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này thường trú tại tỉnh Nam Định (trước đây) và tỉnh Ninh Bình (trước đây), đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp để che giấu hành vi phạm tội. Quá trình phạm tội, các đối tượng có sự phân công vai trò, nhiệm vụ, không biết nhau, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trong đó, đối tượng cầm đầu (tổng đại lý) là Nguyễn Huy Việt (Việt Bài), sinh năm 1993, trú tại 137 Phùng Khắc Khoan, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình; là đối tượng côn đồ nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự. Các đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý gồm: Nguyễn Hải Chiều, sinh năm 1994, đã có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Ánh, sinh năm 1996, có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Đặng Hiệu Anh, sinh năm 1998, có 1 tiền án về tội “Gá bạc” (3 đối tượng này cùng trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Trịnh Văn Thành (Thành Đề), sinh năm 1972, trú tại 142 đường 19-5, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Huy Việt quản lý tài khoản tổng đại lý, tổ chức chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Huy Việt cũng cấp các tài khoản đánh bạc cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.

Quá trình tiến hành xác minh, làm rõ, Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành, đối tượng Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” gồm: Đinh Văn Đạt, sinh năm 1991; Trần Văn An, sinh năm 1989, cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Thế Trung, sinh năm 1989, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đạt, Trần Văn Anh, Nguyễn Thế Trung về hành vi “Đánh bạc”.

Đây là chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thể hiện quyết tâm, bản lĩnh, sự mưu trí trong trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Theo qdnd.vn