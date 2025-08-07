Trình Quốc hội Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 10

Chính phủ trình dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10 năm 2025, nhằm cập nhật chính sách thuế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 92/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) đối với các dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn; Luật Viên chức (sửa đổi), thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghị quyết cũng phân công rõ cơ quan trình, chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được bổ sung. Theo đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội sẽ chủ trì thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) sẽ do Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội chủ trì thẩm tra. Trong khi đó, Luật Viên chức (sửa đổi) sẽ do Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội chủ trì thẩm tra.

Các dự án luật trên đều do Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2025.

Nguồn TTXVN