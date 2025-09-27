Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghệ, sản phẩm OCOP tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Từ ngày 24/9 - 30/9, tại quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì đã diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghệ cao, các sản phẩm công nghiệp và sản phẩm OCOP tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Các sản phẩm tham gia trưng bày gồm có: Sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có tiềm năng, thế mạnh về chất lượng, mẫu mã bao bì đẹp, thương hiệu uy tín.

Các doanh nghiệp, đơn vị tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại quảng trường Hùng Vương

Một số doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm tại chương trình như: Công ty TNHH Honda Việt Nam (trưng bày ôtô, xe máy, mô hình tập lái); Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (ôtô); Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (xe máy); Công ty TNHH Polaris Việt Nam (động cơ xe, xe máy); Công ty TNHH SEGI Việt Nam (thiết bị điện tử), Công ty TNHH MTV Thiện Mỹ Vĩnh Phúc (phụ tùng oto); Công ty Cổ phần CNCTECH Thăng Long (sản phẩm công nghiệp hỗ trợ); Công ty Cổ phần LUMI Vĩnh Phúc (công nghiệp hỗ trợ); Công ty Cổ phần TASA Group (vật liệu xây dựng); Công ty TNHH điện tử BYD (thiết bị điện tử); Công ty TNHH công nghệ Cosmos (dụng cụ thể thao); Công ty TNHH Tdelectronics (dụng cụ thể thao, thiết bị điện tử)...

Tại các gian trưng bày còn giới thiệu, quảng bá trên 100 sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương cùng các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khác.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm công nghệ cao, các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh trong giai đoạn phát triển vừa qua tới các đại biểu dự đại hội và bà con Nhân dân trong tỉnh.

Vĩnh Hà