Trưng bày hơn 1000 tư liệu chủ đề “Đất nước ngày độc lập”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 * 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 * 2/9/2025), Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày tư liệu với chủ đề: “Đất nước ngày độc lập".

Gian trưng bày thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả

Gian trưng bày có hơn 1.000 tư liệu gồm sách, báo, tạp chí... với các nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cách mạng tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...

Sách, báo, tài liệu được sắp xếp ấn tượng, tạo điểm nhấn trong gian trưng bày

Hoạt động trưng bày góp phần tuyên truyền lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc tới mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khẳng định ý nghĩa to lớn, vai trò quan trọng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong tiến trình lịch sử dân tộc; những thành quả của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 80 năm qua và khát vọng phồn vinh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ ngày nay. Theo kế hoạch, thời gian trưng bày đến hết ngày 10/10/2025.

Thu Hà


Thu Hà

