Trưng bày hơn 500 tài liệu, hiện vật tiêu biểu thời đại Hùng Vương

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - Du lịch năm Bính Ngọ 2026, tại Bảo tàng Hùng Vương, hơn 500 tài liệu, hiện vật tiêu biểu thời đại Hùng Vương trong buổi đầu dựng nước trong chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ”.

Không gian trưng bày được thiết kế hài hòa, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giúp người xem dễ dàng tiếp cận, khám phá những giá trị văn hóa cội nguồn. Từ công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt đến các hiện vật mang dấu ấn tín ngưỡng, tất cả đều phản ánh rõ nét quá trình hình thành và phát triển của nền văn minh Việt cổ.

Thông qua hệ thống hiện vật phong phú, chuyên đề không chỉ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập, phát triển mạnh mẽ của đất nước hôm nay.

Học sinh Trường THPT Việt Trì tìm hiểu các hiện vật thời kỳ Hùng Vương tại Bảo tàng.

Bộ sưu tập Nha chương - Bảo vật Quốc gia.

Bộ sưu tập Rìu, chất liệu đồng giai đoạn văn hóa Đông Sơn.

Bộ sưu tập Bi bằng gốm giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên có niên đại các ngày nay khoảng 3.500 đến 4.000 năm.

Trống đồng Thượng Nông có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 đến 2.700 năm.

Bộ khóa lưng đồng được chế tác tinh xảo.

Bộ sưu tập đồ gốm giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên.

Các loại vũ khí, chất liệu đồng giai đoạn văn hóa Đông Sơn.

Không gian trưng bày Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Quét mã QR để tìm hiểu thông tin về các tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng.

Bộ sưu tập đồ gốm thời Nguyễn.

Phương Thanh


