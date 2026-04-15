Trung Quốc hút nhân tài AI từ Mỹ mạnh chưa từng có

Số lượng chuyên gia AI rời Mỹ về Trung Quốc tăng nhanh trong một năm qua phản ánh sự thay đổi trong cán cân thu hút nhân tài giữa hai cường quốc công nghệ.

Theo tờ Financial Times, các trung tâm công nghiệp lớn ở Trung Quốc đã chứng kiến một xu hướng đáng chú ý: ngày càng nhiều nhà khoa học và kỹ sư trở về từ Mỹ trong 12 tháng qua. Sau thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài, họ đang trở về quê hương để phát triển sự nghiệp, mang theo kinh nghiệm và kiến thức quý giá.

Thung lũng Silicon, vốn là điểm đến hấp dẫn cho nhân tài kỹ thuật toàn cầu, đang chứng kiến sự thay đổi trong dòng chảy nhân lực. Trong năm qua, ít nhất một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã chuyển đến Trung Quốc.

Điển hình là Wu Yonghui, cựu giám đốc điều hành tại Google DeepMind, hiện là người đứng đầu bộ phận phát triển mô hình ngôn ngữ quy mô lớn tại ByteDance. Tương tự, Yao Shunyu đã rời OpenAI để gia nhập Tencent, trong khi Roger Jiang chuyển từ OpenAI đến công ty khởi nghiệp robot do chính ông sáng lập. Alibaba cũng đã thu hút Zhou Hao, người từng làm việc về mô hình AI tại Google DeepMind.

Theo các nhà tuyển dụng tại Trung Quốc và San Francisco, hơn 30 nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa đã trở về Trung Quốc trong năm qua, tăng đáng kể so với chỉ một vài người trong năm trước.

Khi cơ hội và chính sách kéo nhân tài AI về Trung Quốc

Các chuyên gia AI tại Trung Quốc không chỉ được hưởng điều kiện làm việc tài chính thuận lợi mà còn có sự tự do pháp lý lớn hơn. AI đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Trung Quốc, nơi đã số hóa đủ để cung cấp nguồn dữ liệu phong phú cho việc phát triển các mô hình AI mới. Chẳng hạn, taxi tự lái đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc, trong khi ở Mỹ, lĩnh vực này vẫn bị hạn chế bởi các quy định pháp lý.

Ngoài ra, ngay cả ở giai đoạn đầu sự nghiệp, các kỹ sư Trung Quốc cũng được hưởng đãi ngộ hấp dẫn mà họ khó có thể tìm thấy ở Mỹ, bao gồm nhà ở, nhân viên hỗ trợ và các phúc lợi khác. Mức sống tại các thành phố lớn của Trung Quốc, sự tương đồng về văn hóa và tỷ lệ tội phạm thấp cũng làm tăng sức hấp dẫn của việc làm việc tại đây. Nhiều chuyên gia trở về còn cho rằng giáo dục tiểu học cho trẻ em ở Trung Quốc tốt hơn so với ở Mỹ.

Tuy nhiên, luật nhập cư nghiêm ngặt của Mỹ cũng là một yếu tố ảnh hưởng, khi nhiều sinh viên mới tốt nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ sở pháp lý để làm việc tại Mỹ, dẫn đến việc họ trở về quê hương.

Dù vậy, dòng chảy nhân tài chưa hoàn toàn chuyển hướng về Trung Quốc. Ví dụ, khoảng 20% sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật từ Đại học Thanh Hoa chọn tiếp tục sự nghiệp tại Mỹ, giảm so với 50% trước đại dịch. Trung Quốc đang trở thành một thỏi nam châm thu hút thêm các chuyên gia tài năng, trong khi vị thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực này đang bị thách thức.

Nguồn VOV