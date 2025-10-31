Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc tuyên truyền công tác xã hội đến cộng đồng

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Y tế Phú Thọ có chức năng, nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công tác xã hội theo quy định, trong đó trọng tâm có 2 lĩnh vực là tiếp nhận, quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội và triển khai các dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng.

Tuyên truyền tại Trường THCS Xuân Hoà, phường Xuân Hoà

Thời gian qua, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc đã thực hiện tuyên truyền công tác xã hội tại 4/5 trường học trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường THCS Xuân Hoà, phường Xuân Hoà; THCS Bình Dương, xã Vĩnh Tường; THCS Kim Xá, xã Vĩnh An; Tiểu học và THCS Hợp Hoà, xã Tam Dương cho hơn 4.000 học sinh và giáo viên.

Tuyên truyền tại Trường THCS Kim Xá, xã Vĩnh An

Hoạt động trên nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng để học sinh tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng tạm thời về tâm lý, phát huy tiềm năng, năng lực học tập của bản thân; bảo vệ học sinh trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi, phòng tránh các tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, vi phạm pháp luật...

Đây là một nội dung quan trọng, góp phần cùng ngành Y tế tỉnh Phú Thọ thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Long Dương