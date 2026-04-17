Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp kết nghĩa với các xã Tam Đảo, Bình Tuyền

Ngày 17/4, Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã Tam Đảo, Bình Tuyền tổ chức Lễ kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp và lãnh đạo xã Tam Đảo, xã Bình Tuyền ký kết các văn bản kết nghĩa.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thông qua nội dung kết nghĩa và quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm với hai địa phương. Theo đó, các bên thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi gia đình chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp tặng quà lưu niệm 2 xã Tam Đảo, Bình Tuyền.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp và lãnh đạo 2 xã khẳng định, việc kết nghĩa có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Thuý Hường