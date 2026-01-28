Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng dịp 3/2

{title}
Chiều 28/1, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Tiến Ngọc (sinh năm 1932), Chi bộ Thanh Xuân, Đảng bộ phường Việt Trì.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Tiến Ngọc.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã thăm hỏi, chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Ngọc được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí mong muốn đảng viên Nguyễn Tiến Ngọc tiếp tục nêu gương, giữ gìn, phát huy bản lĩnh, phẩm chất của người đảng viên; thường xuyên rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua ở cơ sở.
Các đồng chí: Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Việt Trì; Nguyễn Hùng Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường tặng hoa, quà chúc mừng đảng viên Nguyễn Tiến Ngọc.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Việt Trì, Chi bộ khu Thanh Xuân tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thường xuyên thăm hỏi, động viên đảng viên Nguyễn Tiến Ngọc; đồng thời tạo điều kiện để đồng chí tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
Đảng viên Nguyễn Tiến Ngọc phát biểu cảm ơn Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh, phường Việt Trì.
Đinh Vũ
