Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Ngày 25/7, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ tổ chức dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, khu đồi Cá Chuối, xã Hy Cương nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025); dâng hương hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng; tổ chức các đoàn thăm, tặng quà thân nhân các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường là thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Cán bộ, nhân viên Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Trong không khí trang nghiêm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ, và tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tập thể cán bộ, nhân viên Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Cán bộ, nhân viên Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ dâng hương, dâng hoa tại Bức phù điều “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trưởng Cao đẳng nghề Phú Thọ nguyện đoàn kết, sáng tạo, chung chung sức đồng lòng, phát huy trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; quyết tâm noi gương thế hệ cha ông, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của nhà trường.

Cán bộ, nhân viên Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Lãnh đạo nhà trường thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Minh Đức, khu Thông Đậu, phường Việt Trì.

Ngay sau chương trình dâng hương, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng; tổ chức các đoàn thăm, hỏi tặng quà cho thân nhân các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường là thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Thu Hà