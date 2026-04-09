Trường Đại học Hùng Vương khai giảng các chương trình đào tạo sinh viên quốc tế năm 2026

Sáng 9/4, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức khai giảng các chương trình đào tạo sinh viên quốc tế năm học 2026 - 2027. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Đại diện tập thể sinh viên quốc tế tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm 2026, Trường Đại học Hùng Vương chào đón gần 100 tân lưu học sinh đến từ Trung Quốc, Lào và Hàn Quốc. Trong đó có 12 cán bộ Lào tham gia chương trình học Tiếng Việt, 48 sinh viên Trung Quốc học Tiếng Việt, 35 sinh viên Trung Quốc thực tập và 1 cán bộ Hàn Quốc học Tiếng Việt. Đây đều là những đại diện ưu tú của các quốc gia, mang theo tri thức, khát vọng và bản sắc văn hóa đa dạng, góp phần làm phong phú môi trường học thuật và thúc đẩy giao lưu văn hóa trong nhà trường.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương phát biểu chào đón các sinh viên quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương nhấn mạnh: Việc thu hút sinh viên quốc tế không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia. Nhà trường cam kết tạo điều kiện thuận lợi về học tập, sinh hoạt để sinh viên quốc tế sớm thích nghi với môi trường mới, phát huy năng lực, yên tâm học tập. Đồng thời mong muốn sinh viên Việt Nam phát huy vai trò là những “đại sứ thân thiện”, chủ động kết nối, sẻ chia để các bạn quốc tế cảm nhận rõ nét sự thân thiện, mến khách của con người Phú Thọ.

Các đại biểu và tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường đại học Hùng Vương chụp ảnh lưu niệm.

Hiện nay, Trường Đại học Hùng Vương có khoảng 200 sinh viên quốc tế đang theo học ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Các chương trình đào tạo được triển khai nhằm tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa lưu học sinh với cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường. Đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Trường Đại học Hùng Vương trong công tác đào tạo và hội nhập quốc tế.

Đức Anh