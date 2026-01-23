Trường Mầm non Sao Mai gieo nền tảng vững chắc cho trẻ thơ

Giáo dục mầm non là nền tảng đầu tiên hình thành nhân cách con người. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Trường Mầm non Sao Mai (phường Nông Trang) đã kiên trì đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, từng bước tạo dựng niềm tin trong phụ huynh và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục mầm non tư thục.

Trường Mầm non Sao Mai hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 360 trẻ, được tổ chức thành 16 nhóm lớp, gồm 4 nhóm trẻ và 12 lớp mẫu giáo. Nhà trường có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.

Trường Mầm non Sao Mai thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp các bé có thêm kỹ năng sống theo độ tuổi.

Xác định chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, nhà trường triển khai hiệu quả các chuyên đề chuyên môn gắn với chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chú trọng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát triển ngôn ngữ, giáo dục kỹ năng sống và áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, phù hợp với từng độ tuổi. Cùng với đó, nhà trường tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường duy trì sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; tăng cường dự giờ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực sư phạm và đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ.

Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng cũng được nhà trường đặt lên hàng đầu. Trường chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, xây dựng thực đơn khoa học, cân đối dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác chăm sóc trẻ ở nhóm nhà trẻ sâu sát từ chế độ ăn uống, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân đến theo dõi sức khỏe hằng ngày, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển đầu đời của trẻ.

Nhà trường cũng tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động phù hợp với lứa tuổi như: Kỹ năng tự phục vụ, giao tiếp, hợp tác, phòng tránh nguy hiểm; hình thành thói quen tốt và sự tự tin.

Chia sẻ về định hướng giáo dục, cô giáo Bùi Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Thực hiện chương trình giáo dục mầm non và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, được đào tạo chính quy, bài bản của nhà trường luôn chủ động đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát triển trí tuệ, nâng cao thể lực cho trẻ. 100% trẻ được học bán trú tại trường, tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục toàn diện."

Điểm khác biệt của Trường Mầm non Sao Mai là việc ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến kết hợp hài hòa với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trẻ được rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động thực tiễn, làm quen tiếng Anh với giáo viên bản ngữ...

Trường Mầm non Sao Mai chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, cân đối dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng kênh tương tác với phụ huynh qua các ứng dụng quản lý giáo dục hiện đại. Mọi thông tin về thực đơn, tình hình sức khỏe và tiến trình học tập đều được cập nhật hằng ngày, qua đó tăng cường sự đồng hành, gắn kết chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Năm học 2024 - 2025, Trường Mầm non Sao Mai đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được nâng cao; tỷ lệ bé chuyên cần đạt 95%, bé ngoan đạt 98%, bé khỏe đạt 95%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 2% so với đầu năm học.

Với những nỗ lực không ngừng trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, Trường Mầm non Sao Mai xứng đáng là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em, góp phần đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của thế hệ tương lai.

Hương Giang