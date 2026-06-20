Trưởng nhóm BTS nhận trọng trách mới quảng bá văn hóa Hàn Quốc

Nam ca sĩ RM, trưởng nhóm nhạc K-pop đình đám BTS, vừa được Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu đầu tiên để giúp quảng bá di sản văn hóa của nước này trên toàn thế giới.

Trưởng nhóm BTS - nam ca sĩ RM (tên thật là Kim Nam-joon) được ghi nhận về sự quan tâm lâu dài của anh đối với văn hóa và nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, cũng như những nỗ lực của anh trong việc hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa, theo Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.

Vào năm 2021 và 2022, nam ca sĩ RM đã quyên góp 100 triệu won (khoảng 65.231 USD) mỗi năm cho Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài, như một nỗ lực hỗ trợ bảo tồn và phục hồi các di sản văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài.

Thành viên RM của nhóm BTS (phải) và Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, ông You Hong-june. Nguồn: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

“Việc chia sẻ vẻ đẹp của di sản văn hóa Hàn Quốc với công chúng toàn cầu thông qua sự hợp tác với RM của nhóm BTS là vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi kỳ vọng RM sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc trở thành một tổ chức văn hóa được yêu thích trên khắp thế giới”, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc You Hong-june cho biết.

Bên cạnh hoạt động cùng các thành viên BTS, trưởng nhóm RM còn được biết đến là một nhà sưu tập nghệ thuật. Nam ca sĩ dự kiến ​​sẽ tổ chức một triển lãm đặc biệt trưng bày bộ sưu tập cá nhân của mình mang tên RM x SFMOMA, tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại San Francisco (Mỹ) vào tháng 10/2026.

Nam ca sĩ RM sẽ tham gia vào nhiều hoạt động quảng bá khác nhau cho Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và giúp giới thiệu lịch sử, văn hóa truyền thống Hàn Quốc đến công chúng toàn cầu.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ vẻ đẹp và giá trị của di sản văn hóa Hàn Quốc với công chúng rộng rãi hơn”, ca sĩ RM cho biết.

Theo VOV