Trường sĩ quan Tăng thiết giáp: Khai giảng năm học 2025-2026

Sáng 17/9, Trường sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh - Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp; đại diện Văn phòng Bộ Tổng tham mưu; Cục quân lực; Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; Thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh; các đơn vị thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp cùng các học viên khóa 50 của nhà trường...

Các đại biểu dự lễ khai giảng

Năm học 2024-2025, Trường sĩ quan Tăng thiết giáp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; chuẩn hoá chương trình đào tạo; chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, đào tạo và phòng trào “Bình dân học vụ số”, đồng thời tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong diễn tập, thực tập.

Tổng kết năm học, 100% học viên đạt kết yêu cầu về kết quả học tập, trong đó, trên 81% đạt khá, giỏi. Kết quả tốt nghiệp các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó có 83,88% đạt khá trở lên. Công tác nghiên cứu khoa học có bước phát triển vượt bậc. Nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam với các nước theo nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh động viên các học viên tại lễ khai giảng

Năm học 2025-2026, Trường sĩ quan Tăng thiết giáp tiếp tục tập trung đổi mới, chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học sát thực tiễn. Hiện thực hóa phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Chú trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hiệu quả; tập trung đào tạo các đối tượng học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh biểu dương thành tích của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Trong năm học 2025-2026, đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh chủng về công tác giáo dục, đào tạo.

Với phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Trường sĩ quan Tăng thiết giáp tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ Tăng thiết giáp cho toàn quân. Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có năng lực, trình độ chuyên môn tốt; tập trung xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Nga - Dương Chung