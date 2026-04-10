Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc: 81 học sinh được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày 10/4, theo thông tin từ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, nhà trường đã nhận được thư của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc xét tuyển đối với thí sinh có thành tích, năng lực vượt trội. Đáng chú ý, trong tổng số 118 học sinh được gửi thư, có tới 81 em thuộc diện tuyển thẳng.

Em Nguyễn Thị Tuyết Mai (bên phải ảnh) - học sinh lớp 11A9, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đoạt Giải Nhất thi vượt cấp trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026.

Cụ thể, 118 học sinh nhận thư mời thuộc các môn: Toán 15 em, Vật lí 13 em, Hóa học 12 em, Sinh học 8 em, Tin học 10 em, Ngữ văn 9 em, Lịch sử 12 em, Địa lí 18 em, Tiếng Anh 11 em và Tiếng Pháp 10 em.

Trong đó, 81 học sinh thuộc diện tuyển thẳng gồm 3 học sinh thuộc nhóm được dự Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế được tuyển thẳng vào Hệ đào tạo Chất lượng cao và 78 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được tuyển thẳng vào các khoa đào tạo phù hợp, trong đó định hướng phù hợp nhất là chương trình Cử nhân Sư phạm trùng với môn chuyên của đội tuyển. 37 học sinh đạt giải Khuyến khích thuộc diện nộp hồ sơ theo Phương thức xét tuyển 2 dành cho thí sinh có thành tích, năng lực vượt trội.

Kết quả trên không chỉ là niềm tự hào của học sinh mà còn là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục mũi nhọn, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và định hướng đào tạo đúng đắn của nhà trường. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục và xã hội.

Hiền Mai