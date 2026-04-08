Gặp mặt giáo viên bồi dưỡng và học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026

Chiều 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi gặp mặt giáo viên bồi dưỡng và học sinh được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Công ty TNHH Tự Lập trao quà hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực.

Tại buổi gặp mặt, theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Phú Thọ có 2 học sinh xuất sắc được triệu tập vào đội tuyển của Việt Nam dự thi Olympic quốc tế và khu vực, gồm: Em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được chọn vào đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế; em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương được lựa chọn tham dự đội tuyển Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt trong năm đầu tiên sau hợp nhất. Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục địa phương mà còn góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ giáo dục cả nước.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà tài trợ đã trao thưởng, động viên hai học sinh được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà tài trợ đã trao thưởng, động viên các thầy cô tham gia bồi dưỡng học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc có học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực là vinh dự lớn, đồng thời thể hiện sự nỗ lực không ngừng của các thầy, cô giáo và học sinh. Lãnh đạo Sở mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững tâm lý tự tin, bản lĩnh, tập trung cao độ để đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp tới.

Đối với đội ngũ giáo viên, lãnh đạo Sở đề nghị tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng học sinh trong suốt quá trình ôn luyện; chú trọng bồi dưỡng toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và tâm lý. Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác tập huấn, ôn luyện được hiệu quả nhất; đồng thời sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại các kỳ thi.

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn - Hòa Bình trao quà hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn - Hòa Bình và Công ty TNHH Tự Lập đã hỗ trợ mỗi đơn vị 100 triệu đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực.

Cũng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà tài trợ đã trao thưởng, động viên các giáo viên và học sinh, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng vào những thành tích nổi bật của đoàn trong thời gian tới.

Lê Minh