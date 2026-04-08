Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gặp mặt giáo viên bồi dưỡng và học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026

Chiều 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi gặp mặt giáo viên bồi dưỡng và học sinh được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Công ty TNHH Tự Lập trao quà hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực.

Tại buổi gặp mặt, theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Phú Thọ có 2 học sinh xuất sắc được triệu tập vào đội tuyển của Việt Nam dự thi Olympic quốc tế và khu vực, gồm: Em Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12A5 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc được chọn vào đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế; em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương được lựa chọn tham dự đội tuyển Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt trong năm đầu tiên sau hợp nhất. Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục địa phương mà còn góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ giáo dục cả nước.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà tài trợ đã trao thưởng, động viên hai học sinh được lựa chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà tài trợ đã trao thưởng, động viên các thầy cô tham gia bồi dưỡng học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc có học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực là vinh dự lớn, đồng thời thể hiện sự nỗ lực không ngừng của các thầy, cô giáo và học sinh. Lãnh đạo Sở mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững tâm lý tự tin, bản lĩnh, tập trung cao độ để đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp tới.

Đối với đội ngũ giáo viên, lãnh đạo Sở đề nghị tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng học sinh trong suốt quá trình ôn luyện; chú trọng bồi dưỡng toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và tâm lý. Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác tập huấn, ôn luyện được hiệu quả nhất; đồng thời sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại các kỳ thi.

Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn - Hòa Bình trao quà hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn - Hòa Bình và Công ty TNHH Tự Lập đã hỗ trợ mỗi đơn vị 100 triệu đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực.

Cũng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà tài trợ đã trao thưởng, động viên các giáo viên và học sinh, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng vào những thành tích nổi bật của đoàn trong thời gian tới.

Lê Minh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh Quốc tế Đội tuyển Việt Nam Gặp mặt Giáo viên bồi dưỡng tỉnh Phú Thọ Bộ giáo dục và đào tạo Châu á thái bình dương Lãnh đạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Niềm tự hào của Đất Tổ

Niềm tự hào của Đất Tổ
2026-04-08 07:45:00

baophutho.vn Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế, khu vực năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 25 - 27/3/2026 tại Trường Đại học Sư...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long