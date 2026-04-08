Ký kết chương trình đẩy mạnh khuyến học, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030

Ngày 8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy học tập suốt đời giai đoạn 2026-2030.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển giáo dục thường xuyên, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Các diễn đàn, chương trình, sự kiện về khuyến học, khuyến tài sẽ được tăng cường tổ chức trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép vào các phong trào thi đua trong ngành.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng sẽ tăng cường phối hợp tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các chương trình, sự kiện tiêu biểu như vinh danh điển hình học tập, Tuần lễ học tập suốt đời, Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10; triển khai bộ tiêu chí công nhận danh hiệu “Công dân học tập” trong các cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, chương trình xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hai bên sẽ phối hợp xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số tại trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến học; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Theo phân công, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò chủ trì trong tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, phát triển mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”. Hội Khuyến học tỉnh chủ trì công tác tuyên truyền, vận động xây dựng tổ chức hội, phát triển quỹ khuyến học, đồng thời phối hợp triển khai chương trình đến các cấp cơ sở.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác khuyến học, khuyến tài tại Phú Thọ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Lê Minh